El infalible truco para que tu hijo deje de comerse las uñas

Morderse las uñas es uno de los hábitos más comunes en la infancia. Muchos padres se desesperan al ver que, pese a los intentos, sus hijos no pueden dejar de hacerlo. Sin embargo, especialistas aseguran que existen estrategias simples y efectivas para ayudar a los más pequeños a superar esta costumbre.

El hábito de comerse las uñas, conocido como onicofagia, suele tener un origen emocional. Los niños pueden hacerlo por ansiedad, aburrimiento, estrés o simple imitación. En la mayoría de los casos, no se trata de un problema grave, pero sí conviene atenderlo a tiempo para evitar consecuencias como infecciones, deformaciones o heridas en los dedos.

El truco que recomiendan los expertos

El método más efectivo, según psicólogos infantiles, es transformar el hábito en un juego positivo. En lugar de retar o castigar, se propone reforzar los logros del niño con pequeñas recompensas o elogios.

Por ejemplo:

Crear un “calendario de uñas limpias”, donde el niño marque con una estrella cada día que no se muerda las uñas.

A los 5 o 7 días consecutivos, ofrecerle un premio simbólico, como elegir la merienda o una actividad en familia.

Acompañar el proceso con una conversación tranquila, explicándole los beneficios de cuidar sus manos.

Este enfoque refuerza la autoestima y la motivación, reemplazando el hábito por una conducta más saludable.

Otros consejos útiles

Además del truco principal, los especialistas aconsejan:

Mantener las uñas cortas y limpias, para reducir la tentación.

Evitar los esmaltes amargos si el niño es muy pequeño, ya que pueden generar rechazo o ansiedad.

Detectar posibles causas de estrés en la escuela o el hogar.

Predicar con el ejemplo: los niños suelen imitar lo que ven en los adultos.

Cuándo consultar a un profesional

Si el hábito persiste durante varios meses, o si el niño se lastima con frecuencia, puede ser útil consultar a un psicólogo infantil o pediatra. En algunos casos, la onicofagia puede estar asociada a cuadros de ansiedad o trastornos compulsivos leves que requieren acompañamiento.