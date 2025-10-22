"Phubbing", el término en auge que está vinculado al uso del celular y su impacto negativo en las relaciones

Si bien se potenció durante la pandemia, desde hace tiempo varios conceptos anglosajones se han vuelto parte de nuestro vocabulario habitual para tratar de explicar alguna situación. Ghostear, Zumping, Lovebombing son algunos de los términos que se utilizan para referirse a momentos que se dan en los vínculos, más que nada en la relación de pareja. Uno que ha comenzado a tomar más dimensión es Phubbing , tomando relevancia en posteos y publicaciones que hacen referencia al tema.

Información útil Las tres plantas para sembrar en noviembre que llenarán tu jardín de flores en verano

El término phubbing surge de la combinación de dos palabras en inglés. Por un lado, tenemos pone (teléfono), y por el otro snubbing que significa despreciar. La palabra define así una situación cotidiana: ignorar a una persona presente para prestar atención al celular u otro dispositivo móvil.

image

Esta práctica ya no resulta exclusiva de los adolescentes ni de los entornos laborales; se extiende a casi todos los ámbitos sociales y etarios, atravesando familias, grupos de amigos y parejas, e incluso impacta en la relación entre padres e hijos.

El acceso ilimitado a internet permite estar conectados todo el tiempo. Sin embargo, a la explicación de este fenómeno se suman otros factores. Uno de los más potentes es el temor a perderse algo relevante o FOMO (por sus siglas en inglés, Fear of Missing Out). Las notificaciones constantes suelen constituir una fuente inagotable de distracción, dificultando el autocontrol a la hora de decidir cuándo y cómo utilizar los dispositivos.

También entra en juego la búsqueda de gratificación inmediata: el uso del celular activa mecanismos de recompensa cerebral, como la liberación de dopamina. Incluso la presión social de estar disponible todo el tiempo lo que lleva a priorizar lo digital por sobre lo presencial.

image

El phubbing afecta directamente la calidad de la presencia emocional, provocando efectos directos en la autoestima y percepción de valor de quien lo recibe. De esta manera, los efectos negativos afectan tanto a pareja como amigos y familiares.

Estrategias para reducir el phubbing y recuperar la calidad de los vínculos

Establecer acuerdos explícitos: pactar momentos de encuentros sin el uso del celular, como comidas, salidas o charlas importantes.

Reducir a accesibilidad al dispositivo: Si tener el celular o similar cerca genera un desafío extra, se puede recurrir a dejarlo lo suficientemente lejos para que no esté al alcance de la mano.

Limitar las notificaciones: Quitar sonidos y avisos ayuda a no caer en la compulsión de revisar el teléfono. Activar las notificaciones para cuestiones importantes ayudará a mantener un encuentro personal sin interferencia innecesaria de la tecnología.

(Con información de Infobae)