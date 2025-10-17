viernes 17 de octubre 2025

Lo dicen los astros

¿Mito o estrategia capilar?: el calendario lunar revela cuál es el mejor día para cortarse el pelo

Para muchos, la visita a la peluquería no es solo una cuestión de tiempo libre, sino una cita que debe sincronizarse con el calendario lunar.

Por Mario Godoy
A la hora de cortarse el pelo el calendario lunar tiene mucho para decir.

A la hora de cortarse el pelo el calendario lunar tiene mucho para decir.

La ancestral creencia de que las fases de la Luna influyen en nuestro cabello resurge con fuerza, convirtiéndose en una guía de belleza para quienes buscan maximizar el crecimiento o prolongar la forma de su corte. Aunque la ciencia no lo avala, la sabiduría popular y el calendario lunar tienen una respuesta clara para cada objetivo capilar.

Para muchos, la visita a la peluquería no es solo una cuestión de tiempo libre, sino una cita que debe sincronizarse con el cosmos. La tradición de utilizar el calendario lunar para determinar el mejor momento para cortar el cabello, heredada de prácticas agrícolas antiguas, sigue siendo un referente clave para conseguir una melena más fuerte, abundante o de crecimiento más rápido.

Si busca un resultado específico, aquí está la guía de las cuatro fases lunares y lo que prometen para su melena:

1. Si quiere un crecimiento rápido y vital: luna creciente

Esta es, sin duda, la fase más recomendada para quienes desean que su cabello recupere longitud rápidamente.

  • El efecto: La Luna Creciente se asocia con el aumento, la expansión y el impulso de energía. Un corte realizado en este periodo supuestamente estimula los folículos pilosos, resultando en un crecimiento más veloz y con mayor vitalidad.

  • Ideal para: Melenas que se sienten estancadas, personas que se hicieron un mal corte y buscan remediarlo pronto, o simplemente aquellos que desean un crecimiento acelerado.

  • A tener en cuenta: Si su cabello ya es muy abundante o con volumen, el crecimiento acelerado podría aumentar su densidad, algo a considerar.

2. Si busca fuerza, volumen y brillo para el pelo: luna llena

El momento de máxima potencia del ciclo lunar es un aliado para la salud capilar.

  • El efecto: La Luna Llena está relacionada con la regeneración y el punto máximo de energía. Cortarse el pelo en plenilunio busca fortalecer la fibra capilar desde la raíz, dando como resultado una melena más fuerte, gruesa y con mayor volumen natural.

  • Ideal para: Cabellos dañados, débiles, finos o que necesitan un shock de vitalidad. Es también el momento perfecto para aplicar tratamientos de hidratación profunda, ya que se cree que la absorción de nutrientes es más efectiva.

3. Si desea que el corte dure más tiempo: luna menguante

Para quienes adoran su look actual y quieren mantener la forma del corte por más tiempo, esta es la fase a elegir.

  • El efecto: La Luna Menguante (el periodo en que la luz lunar disminuye) se asocia con la contracción y el enlentecimiento. Se cree que un corte en esta fase ralentiza ligeramente el crecimiento del cabello.

  • Ideal para: Personas con cabello corto, bobs o pixies que buscan preservar la forma y evitar tener que visitar la peluquería con tanta frecuencia. También es la fase preferida para la depilación, ya que el vello crecería más lentamente.

4. La fase a evitar para cortar: luna nueva

La Luna Nueva es considerada, por la creencia popular, como el momento de descanso y renovación, no de acción.

  • El efecto: Se aconseja evitar las tijeras en esta fase. La tradición sostiene que cortarse el pelo en Luna Nueva podría debilitarlo, haciéndolo más propenso a la caída y volviéndolo quebradizo.

  • Ideal para: Realizar tratamientos de limpieza y desintoxicación del cuero cabelludo, dejando el corte para un momento de mayor energía.

