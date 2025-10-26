domingo 26 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
La Liga

Sin Mastantuono, Real Madrid se impuso 2-1 sobre el Barcelona en un apasionante clásico de España

Con goles de Mbappé y Bellingham, el cuadro Merengue se quedó con el choque contra el conjunto culé en el Santiago Bernabéu. Franco Mastantuono integró el banco de suplentes, pero no ingresó al partido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
KOc8-09fh_1256x620__2

En el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid se impuso 2-1 sobre el Barcelona en el Clásico de La Liga de España, correspondiente a la fecha 10. El Merengue se quedó con la victoria gracias a los goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham, mientras que Fermín marcó en el cuadro Culé. El argentino Franco Mastantuono se quedó en el banco de suplentes y no ingresó.

Lee además
agua de tanga, ¿sirve o no sirve?: que dicen las creencias sobre el mito
Creer o reventar

Agua de tanga, ¿sirve o no sirve?: qué dicen las creencias sobre el mito
la dieta que protege tu sonrisa: los 9 alimentos que recomiendan para evitar caries y cuidar las encias
Tomá nota

La dieta que protege tu sonrisa: los 9 alimentos que recomiendan para evitar caries y cuidar las encías

El equipo de Xabi Alonso dominó con notable superioridad el primer tiempo, en el que le anularon un penal y un tanto de Mbappé vía VAR. No obstante, logró sacar ventaja en el resultado con los tantos de Kiki y Bellingham. El cuadro de Hansi Flick sufrió el desarrollo de los primeros 45 minutos, aunque logró marcar por medio de Fermín en una de las pocas llegadas de peligro.

El complemento mantuvo la misma intensidad y el cuadro Merengue se encontró con un penal antes de los cinco minutos. Sin embargo, Wojciech Szczesny, que ya se estaba destacando como una de las figuras, le atajó el remate a Mbappé. Pese a que el Barcelona dominó las acciones desde entonces, no pudo doblegar la defensa del Madrid y el Clásico quedó en manos de los Merengues. Pedri fue expulsado en el cierre del partido, que terminó con fuertes discusiones entre ambos equipos.

Con este resultado, Real Madrid aumentó la ventaja en la cima de La Liga de España: lidera con 27 unidades y le sacó cinco puntos de distancia al Barcelona en el segundo lugar, que suma 22.

La agenda del Merengue seguirá con un duelo contra el Valencia por La Liga el próximo sábado, mientras que el martes 4/11 visitará al Liverpool en Anfield por la UEFA Champions League. Por su parte, el cuadro catalán recibirá al Elche en el plano local y se enfrentará a Brujas de Bélgica en el certamen internacional.

Seguí leyendo

"Phubbing", el término en auge que está vinculado al uso del celular y su impacto negativo en las relaciones

Las tres plantas para sembrar en noviembre que llenarán tu jardín de flores en verano

Migrañas, las claves para identificar el dolor y saber cuándo ir al médico

Un simple análisis podría anticipar la esclerosis múltiple años antes de los primeros síntomas

Neuroarquitectura: cómo el diseño de los espacios influye en nuestras emociones y bienestar

Un estudio que podría detectar el ELA en etapas tempranas

¿Chau a las canas? mirá con qué productos de la cocina podés eliminarlas y fortalecer tu pelo

Cinco ejercicios de gimnasio para hacer sin salir de tu casa y con el mismo efecto

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Así se ve en ruta el megaoperativo con 7 camiones que trae a San Juan la máquina única en el país para la revolución solar provincial.  
Inédito

Un gigante en ruta de Chile a San Juan: 100 toneladas, 7 camiones y custodia especial para el traslado de la máquina que cambiará la industria provincial

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan
Elecciones 2025

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan

San Juan votó: seguí el minuto a minuto del domingo electoral
En vivo

San Juan votó: seguí el minuto a minuto del domingo electoral

Casamiento multado y un kiosco clausurado, el saldo de los que incumplieron la veda electoral
Elecciones

Casamiento multado y un kiosco clausurado, el saldo de los que incumplieron la veda electoral

San Juan vota: estreno de la boleta única y renovación de tres bancas
Elecciones 2025

San Juan vota: estreno de la boleta única y renovación de tres bancas

Te Puede Interesar

La asistencia a las urnas en San Juan, mayor que a nivel nacional, pero escasa con respecto a la participación local de los últimos 20 años.
En números

El 71% de los sanjuaninos asistió a las urnas: mejor que a nivel nacional, pero la peor participación en 20 años en la provincia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Boleta Única de Papel: un estreno sin tropiezos que transformó la experiencia de votar en San Juan
Debut

Boleta Única de Papel: un estreno sin tropiezos que transformó la experiencia de votar en San Juan

Elecciones en San Juan: denuncias mínimas y la curiosa anécdota del presidente de mesa que llevó la urna al baño
Legislativas 2025

Elecciones en San Juan: denuncias mínimas y la curiosa anécdota del presidente de mesa que llevó la urna al baño

Javier Milei llegó al búnker de La Libertad Avanza, con expectativas por los resultados
Elecciones 2025 en el país

Javier Milei llegó al búnker de La Libertad Avanza, con expectativas por los resultados

Domingo electoral a puro mate en el Parque de Mayo
Fotos

Domingo electoral a puro mate en el Parque de Mayo