Sin Mastantuono, Real Madrid se impuso 2-1 sobre el Barcelona en un apasionante clásico de España

En el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid se impuso 2-1 sobre el Barcelona en el Clásico de La Liga de España , correspondiente a la fecha 10. El Merengue se quedó con la victoria gracias a los goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham , mientras que Fermín marcó en el cuadro Culé. El argentino Franco Mastantuono se quedó en el banco de suplentes y no ingresó.

El equipo de Xabi Alonso dominó con notable superioridad el primer tiempo, en el que le anularon un penal y un tanto de Mbappé vía VAR. No obstante, logró sacar ventaja en el resultado con los tantos de Kiki y Bellingham. El cuadro de Hansi Flick sufrió el desarrollo de los primeros 45 minutos, aunque logró marcar por medio de Fermín en una de las pocas llegadas de peligro.

El complemento mantuvo la misma intensidad y el cuadro Merengue se encontró con un penal antes de los cinco minutos. Sin embargo, Wojciech Szczesny, que ya se estaba destacando como una de las figuras, le atajó el remate a Mbappé. Pese a que el Barcelona dominó las acciones desde entonces, no pudo doblegar la defensa del Madrid y el Clásico quedó en manos de los Merengues. Pedri fue expulsado en el cierre del partido, que terminó con fuertes discusiones entre ambos equipos.

Con este resultado, Real Madrid aumentó la ventaja en la cima de La Liga de España: lidera con 27 unidades y le sacó cinco puntos de distancia al Barcelona en el segundo lugar, que suma 22.

La agenda del Merengue seguirá con un duelo contra el Valencia por La Liga el próximo sábado, mientras que el martes 4/11 visitará al Liverpool en Anfield por la UEFA Champions League. Por su parte, el cuadro catalán recibirá al Elche en el plano local y se enfrentará a Brujas de Bélgica en el certamen internacional.