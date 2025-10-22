Las tres plantas para sembrar en noviembre que llenarán tu jardín de flores en verano

La llegada de la primavera es la excusa perfecta para retomar la jardinería y preparar los espacios verdes para el verano. Si buscás plantas que florezcan con facilidad y den vida a tu entorno, noviembre es el mes indicado para sembrarlas. Aquí te presentamos tres opciones ideales que combinarán resistencia y belleza.
1. Zinnias: flores vibrantes y fáciles de cuidar
Las zinnias son una elección clásica para jardines y macetas. Se adaptan muy bien a climas templados y cálidos, y sus flores multicolores —rojas, rosas, fucsias, amarillas y blancas— atraen mariposas y abejas, llenando de movimiento y alegría cualquier rincón.
Consejos de siembra:
-
Plantá las semillas en tierra suelta y bien drenada.
-
Necesitan al menos 6 horas de sol diario.
-
Regá con frecuencia, evitando encharcar el sustrato.
En pocas semanas notarás las primeras flores, que permanecerán durante todo el verano.
2. Petunias: color para macetas y bordes de jardín
Las petunias son perfectas para balcones, jardineras y bordes de jardín. Sembrarlas en noviembre asegura que eviten las heladas y aprovechen el calor para florecer intensamente.
Ventajas de cultivarlas:
-
Gran variedad de colores, desde blanco hasta violeta intenso.
-
Soportan sol directo y altas temperaturas.
-
Ideales para espacios pequeños o macetas.
Con petunias, cualquier rincón de tu hogar se llenará de color sin requerir cuidados excesivos.
3. Girasoles: el sol en tu jardín
El girasol es imponente y fácil de cultivar. Su flor amarilla gigante sigue la luz del sol, convirtiéndose en el centro de atención de cualquier espacio. Además, atrae insectos polinizadores y transmite energía positiva.
Cómo sembrarlos:
-
Plantá las semillas en un lugar soleado.
-
Regá diariamente al inicio y luego solo cuando la tierra esté seca.
-
Sembrá en tandas cada 10-15 días para mantener flores durante todo el verano.
Con estas tres plantas —zinnias, petunias y girasoles— tu jardín estará listo para brillar durante la temporada más cálida del año, combinando belleza, color y fácil mantenimiento.