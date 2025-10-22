miércoles 22 de octubre 2025

Las tres plantas para sembrar en noviembre que llenarán tu jardín de flores en verano

Transformá tu jardín o balcón con estas especies resistentes y llenas de color durante los meses más cálidos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las tres plantas para sembrar en noviembre que llenarán tu jardín de flores en verano

Las tres plantas para sembrar en noviembre que llenarán tu jardín de flores en verano

las-zinnias-son-ideales-para-quienes-buscan-flores-resistentes-y-faciles-de-cuidar-foto-ia-FTY4IHMB5VCI5NZ7MCOCR6CNUQ
las-petunias-llenan-de-color-el-espacio-imagen-ilustrativa-ia-gemini-BBC5AFYQGZBKLJ76BNU5H7TVWU
esta-planta-es-ideal-para-tener-en-maceta-imagen-ilustrativa-ia-gemini-LBYVJZANMBG3VMAWYSJ7PEJVXA

La llegada de la primavera es la excusa perfecta para retomar la jardinería y preparar los espacios verdes para el verano. Si buscás plantas que florezcan con facilidad y den vida a tu entorno, noviembre es el mes indicado para sembrarlas. Aquí te presentamos tres opciones ideales que combinarán resistencia y belleza.

las-zinnias-son-ideales-para-quienes-buscan-flores-resistentes-y-faciles-de-cuidar-foto-ia-FTY4IHMB5VCI5NZ7MCOCR6CNUQ

1. Zinnias: flores vibrantes y fáciles de cuidar

Las zinnias son una elección clásica para jardines y macetas. Se adaptan muy bien a climas templados y cálidos, y sus flores multicolores —rojas, rosas, fucsias, amarillas y blancas— atraen mariposas y abejas, llenando de movimiento y alegría cualquier rincón.

Consejos de siembra:

  • Plantá las semillas en tierra suelta y bien drenada.

  • Necesitan al menos 6 horas de sol diario.

  • Regá con frecuencia, evitando encharcar el sustrato.

    En pocas semanas notarás las primeras flores, que permanecerán durante todo el verano.

  • las-petunias-llenan-de-color-el-espacio-imagen-ilustrativa-ia-gemini-BBC5AFYQGZBKLJ76BNU5H7TVWU

2. Petunias: color para macetas y bordes de jardín

Las petunias son perfectas para balcones, jardineras y bordes de jardín. Sembrarlas en noviembre asegura que eviten las heladas y aprovechen el calor para florecer intensamente.

Ventajas de cultivarlas:

  • Gran variedad de colores, desde blanco hasta violeta intenso.

  • Soportan sol directo y altas temperaturas.

  • Ideales para espacios pequeños o macetas.

Con petunias, cualquier rincón de tu hogar se llenará de color sin requerir cuidados excesivos.

esta-planta-es-ideal-para-tener-en-maceta-imagen-ilustrativa-ia-gemini-LBYVJZANMBG3VMAWYSJ7PEJVXA

3. Girasoles: el sol en tu jardín

El girasol es imponente y fácil de cultivar. Su flor amarilla gigante sigue la luz del sol, convirtiéndose en el centro de atención de cualquier espacio. Además, atrae insectos polinizadores y transmite energía positiva.

Leé más: ¡A brillar mi amor!: los secretos para un Palo de Agua saludable y radiante

Cómo sembrarlos:

  • Plantá las semillas en un lugar soleado.

  • Regá diariamente al inicio y luego solo cuando la tierra esté seca.

  • Sembrá en tandas cada 10-15 días para mantener flores durante todo el verano.

Con estas tres plantas —zinnias, petunias y girasoles— tu jardín estará listo para brillar durante la temporada más cálida del año, combinando belleza, color y fácil mantenimiento.

