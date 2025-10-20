¿Chau a las canas? mirá con qué productos de la cocina podés eliminarlas y fortalecer tu pelo

Cada vez más personas eligen volver a lo natural, incluso cuando se trata del cuidado del cabello. ¿Y si te dijeran que podés teñir tus canas y fortalecer tu pelo con ingredientes que tenés en la cocina? La combinación de café y aceite de coco no solo es una alternativa casera y económica, sino que además ofrece beneficios reales para la salud capilar.

El café, por sus pigmentos oscuros, actúa como un tinte natural que ayuda a disimular las canas de manera progresiva. Pero eso no es todo: su contenido de cafeína y antioxidantes estimula la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, promoviendo el crecimiento y fortalecimiento del pelo. Por su parte, el aceite de coco aporta hidratación, repara las puntas dañadas y refuerza la estructura capilar gracias a su riqueza en colágeno y ácidos grasos.

¿Cómo se prepara?

La receta es simple y lleva solo tres ingredientes:

* 2 tazas de café molido

* 1 taza de agua caliente

* 3 cucharadas de aceite de coco virgen extra

Primero, preparás un café bien cargado con el agua caliente. Una vez que se enfría, lo mezclás con el aceite de coco hasta lograr una pasta uniforme. Se aplica sobre el cabello seco o húmedo, prestando especial atención a las raíces y zonas con canas. Luego, se cubre con un gorro de ducha o una toalla, se deja actuar entre una y dos horas, y finalmente se enjuaga con agua tibia y un champú suave. Para mejores resultados, se recomienda repetir el proceso una vez por semana.

Más que estética: una solución saludable

La aparición de canas no es solo una cuestión de edad. Factores como el estrés, la genética, una mala alimentación o la falta de nutrientes pueden acelerar la pérdida de melanina —el pigmento que da color al pelo— haciendo que las canas lleguen antes de lo esperado.

Por eso, además de la tintura casera, muchos también optan por mejorar su dieta con frutas y verduras ricas en antioxidantes, que ayudan a proteger los folículos y a mantener el color natural por más tiempo. Sumarle unas gotitas de aceites esenciales como romero o salvia a la mezcla de café y coco puede potenciar aún más sus efectos, ya que estas hierbas son conocidas por estimular el crecimiento del cabello.