lunes 20 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Salud

Un estudio que podría detectar el ELA en etapas tempranas

Científicos de UCLA Health desarrollaron un test capaz de identificar la esclerosis lateral amiotrófica antes de que avance, diferenciándola de otras enfermedades neurológicas. El hallazgo podría revolucionar el diagnóstico y la calidad de vida de los pacientes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ELA

Un avance científico podría cambiar la manera en que se diagnostica la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Investigadores de UCLA Health, en colaboración con la Universidad de Queensland, descubrieron que un simple análisis de sangre puede detectar la enfermedad en fases iniciales, mucho antes de que aparezcan los síntomas más severos.

Lee además
neuroarquitectura: como el diseno de los espacios influye en nuestras emociones y bienestar
Salud mental

Neuroarquitectura: cómo el diseño de los espacios influye en nuestras emociones y bienestar
¿Chau a las canas?
Solución

¿Chau a las canas? mirá con qué productos de la cocina podés eliminarlas y fortalecer tu pelo

La ELA es una patología neurodegenerativa que destruye progresivamente las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal. Suele manifestarse entre los 50 y 70 años, y aunque su evolución varía, la esperanza de vida promedio tras el diagnóstico es de dos a cinco años. Actualmente no existe una cura, pero un diagnóstico temprano puede mejorar la respuesta a los tratamientos y prolongar la vida de los pacientes.

El nuevo estudio, publicado en la revista Genome Medicine, propone utilizar el ADN libre de células como biomarcador de la enfermedad. Este material genético circula en la sangre cuando las células mueren, y los científicos observaron que los pacientes con ELA presentan patrones únicos de metilación —una modificación química del ADN— que los diferencian de personas sanas o con otros trastornos neurológicos.

“Existe una necesidad urgente de encontrar un biomarcador para diagnosticar con rapidez la ELA, facilitar los ensayos clínicos y monitorear la progresión de la enfermedad”, explicó la Dra. Christa Caggiano, autora principal del trabajo y especialista en neurología de UCLA Health.

Según los resultados, el test no solo logró distinguir con precisión a quienes padecían ELA, sino que también permitió estimar la gravedad de la patología. Los investigadores usaron modelos de aprendizaje automático que analizaron las señales del ADN y confirmaron su eficacia como herramienta diagnóstica.

Una de las grandes ventajas de este método es que no se limita al estudio del tejido nervioso, sino que detecta señales relacionadas con la inflamación y la muerte de células musculares, lo que podría aportar nueva información sobre cómo la ELA afecta al cuerpo más allá del sistema nervioso.

Aunque los resultados son prometedores, los científicos advierten que todavía se requieren ensayos más amplios y diversos antes de aplicar el test en la práctica clínica. De confirmarse su utilidad, este análisis de sangre podría convertirse en una herramienta clave para el diagnóstico precoz de la ELA y abrir la puerta a tratamientos más personalizados y efectivos.

Seguí leyendo

Cinco ejercicios de gimnasio para hacer sin salir de tu casa y con el mismo efecto

Truco casero con limón y canela: ambientador natural y limpiador multiuso

¿Es común estar tan cansado en octubre? Esto dijo la IA y cómo mejorar el ánimo

Por qué algunas personas no pueden decir que no, según la psicología, y cómo empezar a poner límites sin culpa

Licuado proteico post entrenamiento: la bebida ideal para recuperar energía y cuidar tus músculos

Conocé los 7 tips saludables que evitan el deterioro cognitivo y la demencia de tu cerebro

¿Cansado de que la fruta se pudra? Estos son los trucos caseros para evitarlo

Tres ideas originales para sorprender a mamá en su día con un regalo auténtico, único y económico

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¿Chau a las canas?
Solución

¿Chau a las canas? mirá con qué productos de la cocina podés eliminarlas y fortalecer tu pelo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Por qué sonríen los delincuentes sanjuaninos cuando son detenidos: especialistas analizan el fenómeno
Extraña tendencia

Por qué sonríen los delincuentes sanjuaninos cuando son detenidos: especialistas analizan el fenómeno

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido
Incidentes

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido

Batalla campal en las afueras de una famosa zona de boliches de San Juan: los videos
Capital

Batalla campal en las afueras de una famosa zona de boliches de San Juan: los videos

Quién es el hombre que causó pánico en Avenida Circunvalación por manejar en contramano
¿Estaba ebrio?

Quién es el hombre que causó pánico en Avenida Circunvalación por manejar en contramano

Se complica la situación de Héctor Storniolo y los demás imputados en el fraude multimillonario: los acusan de asociación ilícita
Tribunales

Se complica la situación de Héctor Storniolo y los demás imputados en el fraude multimillonario: los acusan de asociación ilícita

Te Puede Interesar

Foro de Abogados de San Juan.
Elecciones

En el Foro de Abogados, el bloquismo cerró con el oficialismo, el peronismo irá solo y apareció una tercera lista: los candidatos

Por Ana Paula Gremoliche
Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto
Golpe al narcomenudeo en Pocito

Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto

Un día de supermercado con Celeste Clavel Lanteri: la búsqueda de precios para la comida de sus tres hijas
Paren en Off

Un día de supermercado con Celeste Clavel Lanteri: la búsqueda de precios para la comida de sus tres hijas

ADICUS se suma al paro nacional de docentes universitarios por 48 horas
Medida

ADICUS se suma al paro nacional de docentes universitarios por 48 horas

Los precios de las heladeras en Chile son muy bajos, pero al decidir la compra hay que calcular el impuesto que cobran en la aduana para definir la conveniencia de traerlo a San Juan. 
Tiempo en Chile

De las heladeras a los celulares: qué productos siguen siendo más baratos en Chile que en San Juan