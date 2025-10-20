lunes 20 de octubre 2025

Bienestar

Cinco ejercicios de gimnasio para hacer sin salir de tu casa y con el mismo efecto

Ponerse en forma y conectar con el cuerpo es posible sin necesidad de invertir tanto tiempo o tener que trasladarse hasta un gimnasio. Cinco ejercicios que cualquiera puede hacer en casa.

Por Mariela Pérez
image

La actividad física no solo es sinónimo de poner el cuerpo en forma, sino que representa bienestar, eleva la energía, nos proporciona una óptica distinta sobre nuestro cuerpo, sus necesidades y limitaciones. A veces por falta de tiempo, vergüenza o factor económico, ir a un gimnasio no entra en los planes, pero si estás buscando una manera distinta de ejercitar, te compartimos cinco ejercicios que podés hacer en casa.

Lo interesante de comenzar a hacer ejercicios en casa es, en primer lugar, que no necesitas tanto espacio, por lo que cualquier rincón se vuelve ideal para ejercitarse. Además, al tener la libertad temporal diferente al gimnasio, es más sencillo organizarse para dedicarle algunos minutos, ideal para quienes tienen cada minuto contado en las rutinas.

Es importante tener en cuenta que, si bien son sugerencias de ejercicios, hay que realizarlos a conciencia y con cuidado de no lesionarse. En caso de sentir algún tipo de dolor o incomodidad, lo mejor es suspender la práctica y buscar alguna similar que sea más amable con nuestro cuerpo.

Cinco ejercicios para realizar en casa sin necesidad de pisar un gimnasio

Skipping

Ideal para entrar en calor, consiste en elevar las rodillas a la altura del pecho de forma alternada, subiendo la velocidad de manera progresiva.

image

Este ejercicio eleva el ritmo cardiaco y le comunica al cuerpo que se comenzará un movimiento más intenso. Solo hay que tener cuidado con el impacto en las rodillas, sobre todo si hay lesión. Para ello, es mejor buscar una superficie blanda, como pasto o similar, y utilizar zapatillas deportivas acorde para la actividad física.

Burpees

A veces puede ser un ejercicio detestable, pero su impacto en el cuerpo es más que positivo. Es una buena combinación de ejercicios que cualquier persona puede hacer, siempre a su ritmo claro.

Para hacer este ejercicio, primero, de pie, realizar una sentadilla y apoyar las manos en el suelo, para ir hacia una plancha. Si hay un entrenamiento previo en el cuerpo, se puede combinar la plancha con flexiones de brazo, sino con mantener unos segundos la posición es suficiente. Luego saltar con los pies adelante, volver a la posición de sentadilla y terminar con un salto hacia arriba extendiendo todo el cuerpo, y repetir.

Mountain climbers

Para este ejercicio, la persona se ubicará en posición de plancha y el ejercicio consiste en llevar la rodilla a la altura de los codos, impregnándole velocidad a medida que va avanzando el tiempo. Para trabajar los oblicuos se hace lo mismo pero la rodilla busca el codo contrario.

image

Esta actividad trabaja el corazón, las piernas y eleva la resistencia del tren superior.

Jumping jacks

Si lo que se busca es desarrollar la resistencia y coordinación, este ejercicio es ideal. Solo hay que colocarse de pie y abrir y cerrar las piernas de forma sincronizada mediante pequeños saltos, combinando con los brazos cada apertura y cierre.

Salto a la cuerda

Es calificado por los expertos como uno de los mejores ejercicios de cardio. Además de entrenar la coordinación permite desarrollar la resistencia y quemar calorías.

image

Si bien es un ejercicio que se remite a un juego de niños, es de vital importancia ser consciente del impacto que cada salto genera en nuestro cuerpo, más que nada en las rodillas.

