lunes 20 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Salud mental

Neuroarquitectura: cómo el diseño de los espacios influye en nuestras emociones y bienestar

Los colores, la luz y hasta los sonidos de una casa pueden alterar nuestro estado de ánimo. La neuroarquitectura demuestra que un entorno bien diseñado puede reducir el estrés, mejorar la salud mental y aumentar la sensación de bienestar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2025-10-20 212656

Vivir en un espacio que nos hace sentir bien no es una cuestión de lujo, sino de salud. Cada color, rayo de luz o sonido que percibimos en nuestro hogar tiene un impacto directo en cómo pensamos, sentimos y actuamos. De eso trata la neuroarquitectura, una disciplina que une la neurociencia con la arquitectura para estudiar cómo los espacios afectan al cerebro, las emociones y el comportamiento humano.

Lee además
un estudio que podria detectar el ela en etapas tempranas
Salud

Un estudio que podría detectar el ELA en etapas tempranas
¿Chau a las canas?
Solución

¿Chau a las canas? mirá con qué productos de la cocina podés eliminarlas y fortalecer tu pelo

Lejos de ser una tendencia decorativa, la neuroarquitectura busca crear entornos que favorezcan el equilibrio emocional, reduzcan el estrés y estimulen la creatividad o el descanso, según la función de cada lugar. La clave está en diseñar con intención, comprendiendo cómo nuestro cuerpo y mente responden al entorno construido.

image

La ciencia detrás del bienestar en casa

Uno de los estudios más influyentes en esta área, “Color y Emociones”, fue desarrollado por los investigadores Roger Küller, Byron Mikellides y Jan Janssens. El trabajo demuestra que los colores de los espacios interiores generan reacciones fisiológicas y emocionales concretas: los tonos brillantes o estridentes pueden aumentar el estrés y causar incomodidad, mientras que los colores suaves promueven la calma y la concentración.

Otro hallazgo relevante proviene de investigadores estadounidenses como Charles A. Czeisler y Steven H. Strogatz, quienes comprobaron que la iluminación adecuada puede restablecer el ritmo circadiano, mejorando el sueño y el estado de ánimo. De hecho, el Instituto de Neurociencias de los Países Bajos descubrió que los adultos mayores expuestos a una luz natural más intensa mostraban menor deterioro cognitivo y menos síntomas depresivos.

Pero no todo se trata de lo que vemos: los sonidos también influyen. Un estudio del Departamento de Psicología de la Universidad de Estocolmo reveló que la exposición a sonidos naturales —como el agua o el canto de los pájaros— ayuda a reducir el estrés. Incorporar elementos como fuentes, jardines o plantas de interior puede transformar el ambiente en un refugio sensorial.

image

Espacios que cuidan

Para la arquitecta española María Gil, especialista en neurociencia aplicada al diseño, los espacios deben responder a una necesidad básica: sentirnos seguros y conectados. Inspirada en la Teoría Polivagal de Stephen Porges, Gil sostiene que nuestro sistema nervioso evalúa constantemente si un entorno es seguro o amenazante.

“Diseñamos espacios que concilien la biología humana para vivir más sanos, conectados y felices”, afirma Gil.

En sus proyectos aplica dos principios fundamentales:

  • Conexión con la naturaleza, ya sea real o simulada, mediante la luz del sol, sonidos suaves, materiales orgánicos y texturas naturales.

  • Personalización emocional del espacio, integrando recuerdos, valores y símbolos que representen a quienes lo habitan.

Más que estética: bienestar tangible

La aplicación consciente de la neuroarquitectura mejora la calidad de vida. Está comprobado que los entornos armónicos reducen enfermedades, fomentan la convivencia y aumentan la productividad. Desde la disposición de los muebles hasta la elección del color de una pared, cada detalle puede convertirse en una herramienta para cuidar nuestra mente y nuestras emociones.

En definitiva, la neuroarquitectura nos invita a diseñar hogares que nos abracen, que acompañen nuestros ritmos biológicos y reflejen quiénes somos. Porque cuando el espacio en el que vivimos nos hace sentir bien, todo lo demás empieza a fluir mejor.

Temas
Seguí leyendo

Cinco ejercicios de gimnasio para hacer sin salir de tu casa y con el mismo efecto

Truco casero con limón y canela: ambientador natural y limpiador multiuso

¿Es común estar tan cansado en octubre? Esto dijo la IA y cómo mejorar el ánimo

Por qué algunas personas no pueden decir que no, según la psicología, y cómo empezar a poner límites sin culpa

Licuado proteico post entrenamiento: la bebida ideal para recuperar energía y cuidar tus músculos

Conocé los 7 tips saludables que evitan el deterioro cognitivo y la demencia de tu cerebro

¿Cansado de que la fruta se pudra? Estos son los trucos caseros para evitarlo

Tres ideas originales para sorprender a mamá en su día con un regalo auténtico, único y económico

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¿Chau a las canas?
Solución

¿Chau a las canas? mirá con qué productos de la cocina podés eliminarlas y fortalecer tu pelo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Por qué sonríen los delincuentes sanjuaninos cuando son detenidos: especialistas analizan el fenómeno
Extraña tendencia

Por qué sonríen los delincuentes sanjuaninos cuando son detenidos: especialistas analizan el fenómeno

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido
Incidentes

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido

Batalla campal en las afueras de una famosa zona de boliches de San Juan: los videos
Capital

Batalla campal en las afueras de una famosa zona de boliches de San Juan: los videos

Quién es el hombre que causó pánico en Avenida Circunvalación por manejar en contramano
¿Estaba ebrio?

Quién es el hombre que causó pánico en Avenida Circunvalación por manejar en contramano

Se complica la situación de Héctor Storniolo y los demás imputados en el fraude multimillonario: los acusan de asociación ilícita
Tribunales

Se complica la situación de Héctor Storniolo y los demás imputados en el fraude multimillonario: los acusan de asociación ilícita

Te Puede Interesar

Foro de Abogados de San Juan.
Elecciones

En el Foro de Abogados, el bloquismo cerró con el oficialismo, el peronismo irá solo y apareció una tercera lista: los candidatos

Por Ana Paula Gremoliche
Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto
Golpe al narcomenudeo en Pocito

Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto

Un día de supermercado con Celeste Clavel Lanteri: la búsqueda de precios para la comida de sus tres hijas
Paren en Off

Un día de supermercado con Celeste Clavel Lanteri: la búsqueda de precios para la comida de sus tres hijas

ADICUS se suma al paro nacional de docentes universitarios por 48 horas
Medida

ADICUS se suma al paro nacional de docentes universitarios por 48 horas

Los precios de las heladeras en Chile son muy bajos, pero al decidir la compra hay que calcular el impuesto que cobran en la aduana para definir la conveniencia de traerlo a San Juan. 
Tiempo en Chile

De las heladeras a los celulares: qué productos siguen siendo más baratos en Chile que en San Juan