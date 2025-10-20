Neuroarquitectura: cómo el diseño de los espacios influye en nuestras emociones y bienestar

Vivir en un espacio que nos hace sentir bien no es una cuestión de lujo, sino de salud. Cada color, rayo de luz o sonido que percibimos en nuestro hogar tiene un impacto directo en cómo pensamos, sentimos y actuamos. De eso trata la neuroarquitectura , una disciplina que une la neurociencia con la arquitectura para estudiar cómo los espacios afectan al cerebro, las emociones y el comportamiento humano.

Lejos de ser una tendencia decorativa, la neuroarquitectura busca crear entornos que favorezcan el equilibrio emocional , reduzcan el estrés y estimulen la creatividad o el descanso, según la función de cada lugar. La clave está en diseñar con intención , comprendiendo cómo nuestro cuerpo y mente responden al entorno construido.

La ciencia detrás del bienestar en casa

Uno de los estudios más influyentes en esta área, “Color y Emociones”, fue desarrollado por los investigadores Roger Küller, Byron Mikellides y Jan Janssens. El trabajo demuestra que los colores de los espacios interiores generan reacciones fisiológicas y emocionales concretas: los tonos brillantes o estridentes pueden aumentar el estrés y causar incomodidad, mientras que los colores suaves promueven la calma y la concentración.

Otro hallazgo relevante proviene de investigadores estadounidenses como Charles A. Czeisler y Steven H. Strogatz, quienes comprobaron que la iluminación adecuada puede restablecer el ritmo circadiano, mejorando el sueño y el estado de ánimo. De hecho, el Instituto de Neurociencias de los Países Bajos descubrió que los adultos mayores expuestos a una luz natural más intensa mostraban menor deterioro cognitivo y menos síntomas depresivos.

Pero no todo se trata de lo que vemos: los sonidos también influyen. Un estudio del Departamento de Psicología de la Universidad de Estocolmo reveló que la exposición a sonidos naturales —como el agua o el canto de los pájaros— ayuda a reducir el estrés. Incorporar elementos como fuentes, jardines o plantas de interior puede transformar el ambiente en un refugio sensorial.

Espacios que cuidan

Para la arquitecta española María Gil, especialista en neurociencia aplicada al diseño, los espacios deben responder a una necesidad básica: sentirnos seguros y conectados. Inspirada en la Teoría Polivagal de Stephen Porges, Gil sostiene que nuestro sistema nervioso evalúa constantemente si un entorno es seguro o amenazante.

“Diseñamos espacios que concilien la biología humana para vivir más sanos, conectados y felices”, afirma Gil.

En sus proyectos aplica dos principios fundamentales:

Conexión con la naturaleza , ya sea real o simulada, mediante la luz del sol, sonidos suaves, materiales orgánicos y texturas naturales.

Personalización emocional del espacio, integrando recuerdos, valores y símbolos que representen a quienes lo habitan.

Más que estética: bienestar tangible

La aplicación consciente de la neuroarquitectura mejora la calidad de vida. Está comprobado que los entornos armónicos reducen enfermedades, fomentan la convivencia y aumentan la productividad. Desde la disposición de los muebles hasta la elección del color de una pared, cada detalle puede convertirse en una herramienta para cuidar nuestra mente y nuestras emociones.

En definitiva, la neuroarquitectura nos invita a diseñar hogares que nos abracen, que acompañen nuestros ritmos biológicos y reflejen quiénes somos. Porque cuando el espacio en el que vivimos nos hace sentir bien, todo lo demás empieza a fluir mejor.