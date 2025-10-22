Migrañas, las claves para identificar el dolor y saber cuándo ir al médico

Quienes al menos una vez han tenido migrañas saben lo que es ese dolor intenso que no te deja siquiera abrir los ojos y que se puede extender por horas. Para aliviar el dolor hay diferentes infusiones, analgésicos y hasta técnicas de respiración que ayudan a mitigar la molestia, pero a veces no es suficiente.

Hay que saber en primera instancia el origen del dolor, para diferenciar una migraña de una cefalea.

La migraña es una enfermedad neurológica, caracterizada por ataques recurrentes de dolor de cabeza de gran intensidad que puede acompañarse de síntomas como vómitos, náuseas, mayor sensibilidad a la luz, al sonido y a los olores. Estos episodios pueden durar entre 2 y 72 horas.

Según los especialistas es tres veces más común en mujeres que en hombres y afecta con mayor frecuencia a personas de entre 15 y 50 años. La cantidad de días de crisis al mes están directamente relacionada con la limitación para realizar actividades laborales, familiares, académicas y/o sociales afectando en la calidad de vida.

image

Qué señales de alarma tener en cuenta

Si los dolores de cabeza presentan alguna de estas características, la recomendación de quienes saben es acudir a un profesional de la salud:

Aparición repentina y muy intensa.

Dolor extremo que no cede.

Síntomas neurológicos asociados (hormigueo, dificultad para hablar o para ver).

Dolores muy frecuentes o que no responden a medicación habitual.

Ante sospecha de migraña, la primera consulta puede ser con un médico clínico, quien evaluará y derivará al neurólogo o especialista en cefaleas si fuera necesario.

Qué hacer ante un episodio de migraña