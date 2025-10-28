Miércoles con sol y buen clima en San Juan

El sol acompañará a los sanjuaninos desde las primeras horas, con cielo despejado que persistirá durante toda la mañana y permitirá que el frío del amanecer —con mínimas cercanas a los 7 °C alrededor de las siete— se transforme en una sensación más templada a medida que avance el día. Hacia el mediodía, el mercurio rondará los 18 °C, para seguir subiendo sin pausas hasta alcanzar un pico estimado de 24 °C alrededor de las 17 h. A partir de entonces, el cielo mantendrá su predominio claro aunque con algunos velos de nubes altas que aparecerán hacia el atardecer. A partir de las primeras horas de la noche la temperatura iniciará un lento descenso, bajando hasta alcanzar valores cercanos a los 17 °C al cierre del día.
El viento, en principio muy leve al amanecer, no genera por ahora alertas significativas, por lo que la jornada se perfila ideal para actividades al aire libre, caminatas o el disfrute de un café al sol en alguna terraza. No obstante, quienes salgan temprano deberían vestir alguna prenda abrigada, dado que las primeras horas traen consigo un aire frío que se amortigua con el aumento gradual de la temperatura.
Para la noche, aunque las condiciones seguirán estables, sí se recomienda considerar una prenda de abrigo: la noche del miércoles bajará lentamente y podría sentirse fresca, especialmente hacia las últimas horas. En definitiva: un día ligero y soleado que culmina con una noche suave, perfecta para despejarse o compartir al aire libre.