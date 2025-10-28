Miércoles con sol y buen clima en San Juan

El sol acompañará a los sanjuaninos desde las primeras horas, con cielo despejado que persistirá durante toda la mañana y permitirá que el frío del amanecer —con mínimas cercanas a los 7 °C alrededor de las siete— se transforme en una sensación más templada a medida que avance el día. Hacia el mediodía, el mercurio rondará los 18 °C, para seguir subiendo sin pausas hasta alcanzar un pico estimado de 24 °C alrededor de las 17 h. A partir de entonces, el cielo mantendrá su predominio claro aunque con algunos velos de nubes altas que aparecerán hacia el atardecer. A partir de las primeras horas de la noche la temperatura iniciará un lento descenso, bajando hasta alcanzar valores cercanos a los 17 °C al cierre del día.