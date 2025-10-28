martes 28 de octubre 2025

En el arranque del martes

Un sismo con epicentro en La Rioja se sintió en San Juan

El fenómeno fue reportado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica. El temblor se percibió en 5 provincias.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un sismo se registró en La Rioja y se sintió en San Juan y otras provincias de la región.

Un sismo se registró en La Rioja y se sintió en San Juan y otras provincias de la región.

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró en la madrugada de este martes 28 de octubre un sismo con epicentro en la provincia de La Rioja, que se sintió en gran parte de San Juan. El movimiento ocurrió a las 05:42 y tuvo una magnitud de 4,7 en la escala de Richter, con una profundidad de 146 kilómetros.

Según el reporte oficial, el epicentro se localizó a 17 kilómetros al noroeste de Ulapes, 25 kilómetros al sureste de Chepes y 89 kilómetros al oeste de Chancaní, en las coordenadas -31.493 de latitud y -66.38 de longitud.

image

El temblor fue percibido en al menos cinco provincias del centro y oeste del país. En Ulapes y Ambil (La Rioja), Quines (San Luis) y Villa Dolores (Córdoba) la intensidad fue de grado III, lo que significa que algunas personas en reposo lograron percibir el movimiento.

En tanto, en localidades como Mina Clavero, Chamical, Río Cuarto y en las ciudades de San Juan, Córdoba y Mendoza, la intensidad fue de grado II a III, es decir, fue sentido levemente por algunas personas en reposo o en edificios altos.

Hasta el momento, no se reportaron daños materiales ni heridos, como consecuencia del sismo.

