viernes 31 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Influencer

Quién era Penélope, la "Musa del Crimen" asesinada en la operación contra el Comando Vermelho

Penélope fue identificada entre los cadáveres, y lleva un chaleco antibalas, botas tácticas y uniforme camuflado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image
image

Conocida como “la musa del crimen”, Penélope era una joven brasileña vinculada al Comando Vermelho, la organización narco más poderosa de Río de Janeiro. Murió durante el megaoperativo policial realizado el martes en los complejos de Alemão y Penha, que dejó más de cien muertos.

Lee además
que es el comando vermelho, el grupo criminal que protagonizo un enfrentamiento con la policia que dejo 64 muertos
Negociaciones

Qué es el Comando Vermelho, el grupo criminal que protagonizó un enfrentamiento con la policía que dejó 64 muertos
quien es claudio castro, el cantante y gobernador de rio de janeiro que ordeno el ataque al comando vermelho
Perfil

Quién es Claudio Castro, el cantante y gobernador de Río de Janeiro que ordenó el ataque al Comando Vermelho
image

Según confirmaron las Fuerzas de Seguridad de Río a medios locales, la mujer fue identificada como una de las principales integrantes de la facción. Según el sitio local g1, durante el operativo, la joven “se resistió al arresto y abrió fuego contra la policía, resultando abatida a tiros”.

Quién era Penélope, la “musa del crimen”

Penélope tenía 25 años y era oriunda de una favela del norte de Río. Según fuentes del Ministerio Público de Río de Janeiro, formaba parte de la línea de defensa del grupo: protegía rutas de escape y puntos de venta de drogas. La joven se había convertido en un símbolo de la cultura de “glamour” y violencia del Comando Vermelho.

image

En redes sociales se presentaba como “la musa del crimen” y acumulaba más de 50.000 seguidores en Instagram, donde publicaba fotos con armas de alto calibre, chalecos antibalas, joyas y fajos de dinero. Según Terra, su cuenta fue eliminada tras su muerte.

Según publicó O Globo, el apodo se popularizó entre simpatizantes del Comando Vermelho y convirtió a la joven en una figura conocida dentro de las comunidades controladas por la banda.

image

En otras publicaciones, la joven aparecía posando frente a autos de lujo o mostrando fajos de billetes. Esta exposición creció en los barrios dominados por el comando y la posicionaron como una figura conocida tanto dentro como fuera de las favelas.

Su cuerpo fue hallado cerca de uno de los accesos a la comunidad de la Penha. De acuerdo con los reportes policiales, vestía un uniforme camuflado, chaleco antibalas y botas tácticas durante los enfrentamientos entre miembros del Comando Vermelho y las fuerzas de seguridad.

Temas
Seguí leyendo

La conexión de Wanda Nara con el Comando Vermelho, la organización criminal de Brasil

Bullrich declaró alerta máxima en la frontera, por la guerra contra el narco en Brasil

¿Cuál es el poder militar de Venezuela para enfrentar a Estados Unidos?

Cómo entrenar la asertividad, una herramienta clave para establecer límites emocionales y reducir el estrés

Violencia en Río de Janeiro: dos bandas narco se enfrentaron a los tiros en una autopista, y mataron a una mujer

El papa León XIV planteó un llamativo desafío a las universidades católicas: de qué se trata

Estados Unidos se prepara para bombardear instalaciones militares en Venezuela, "en cuestión de días u horas"

El verdadero origen de Halloween y sus tradiciones más populares

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Aumenta la tensión militar entre Estados Unidos y Venezuela.
Tensión en la zona

Estados Unidos se prepara para bombardear instalaciones militares en Venezuela, "en cuestión de días u horas"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un motociclista está en grave estado al chocar con un auto en la conocida esquina negra de Rawson
Lamentable

Un motociclista está en grave estado al chocar con un auto en la conocida "esquina negra" de Rawson

Rivadavia: motochorros sorprenden a una mujer en un auto, le revientan una ventanilla y le roban todo
Ataque

Rivadavia: motochorros sorprenden a una mujer en un auto, le revientan una ventanilla y le roban todo

Dolor en San Juan por la muerte de un joven y querido enfermero
Fallecimiento

Dolor en San Juan por la muerte de un joven y querido enfermero

Hay suspensión de clases por el viento Zonda: a quiénes afecta
Educación

Hay suspensión de clases por el viento Zonda: a quiénes afecta

Quién era Penélope, la Musa del Crimen asesinada en la operación contra el Comando Vermelho
Influencer

Quién era Penélope, la "Musa del Crimen" asesinada en la operación contra el Comando Vermelho

Te Puede Interesar

Guillermo Francos sobre la derrota en PBA.
Por Twitter

Guillermo Francos renunció a la jefatura de Gabinete: lo reemplazará Manuel Adorni

Por Redacción Tiempo de San Juan
Piden a los conductores precaución al conducir en San Juan debido a los efectos del viento.
Clima

Sábado con viento Zonda y cielo cambiante en San Juan

Mineras, bancos, aseguradoras y empresas industriales respaldan la Fiesta Nacional del Sol 2025, que logró un récord de auspiciantes y refuerza su perfil productivo.
Apoyo económico privado

Quiénes ponen los millones para la Fiesta Nacional del Sol: mineras y bancos, las empresas que financian la gran vidriera sanjuanina

Falso prestamista cayó en Caucete: estafó por $100 mil y robó un celular
Tras las rejas

Falso prestamista cayó en Caucete: estafó por $100 mil y robó un celular

Manuel Adorni junto al presidente Javier Milei.
En X

Adorni se expresó tras convertirse en Jefe de Gabinete: "Profundizar reformas estructurales será prioridad"