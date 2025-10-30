jueves 30 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Potencias

Súper cumbre: Trump y Xi Jinping se reunieron para afianzar la relación entre China y EEUU

Los líderes de las dos potencias mundiales, Donald Trump y Xi Jinping, se encontraron en Corea del Sur.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Ante la mirada del mundo y frente al destello de las cámaras, el presidente chino Xi Jinping y su homólogo estadounidense, Donald Trump, se estrecharon la mano hoy jueves en Busan para una muy esperada reunión, la primera desde que el magnate volvió a prestar juramento como presidente a inicios de este año.

Lee además
el video viral de donald trump bailando tras aterrizar en malasia
Inédito

El video viral de Donald Trump bailando tras aterrizar en Malasia
un argentino sera candidato a secretario general de la onu
Diplomacia

Un argentino será candidato a secretario General de la ONU

Más tarde, mientras su reunión de cien minutos llegaba a su fin en la segunda mayor ciudad de República de Corea, Xi y Trump caminaron juntos hacia la salida del lugar.

Se despidieron con un saludo de manos. Los dos presidentes se reunieron en medio de los crecientes desafíos económicos y tendencias proteccionistas mundiales.

Muchos observadores mundiales consideran esta reunión de alto nivel como una oportunidad crucial para estabilizar lo que muchos describen como la relación bilateral más importante del mundo y revigorizar la confianza en la economía mundial.

Desde que Trump asumió el cargo en enero, los dos jefes de Estado han mantenido una estrecha comunicación a través de cartas y conversaciones telefónicas.

Como destacó Xi durante su reunión, bajo su guía conjunta, las relaciones China-Estados Unidos se han mantenido estables en general. Frente a los vientos, las olas y los desafíos, dijo Xi, los dos líderes deben mantener el rumbo correcto, navegar el complejo panorama y garantizar que el gran barco de las relaciones entre China y Estados Unidos siga avanzando de manera estable.

Trump, por su parte, transmitió este espíritu de colaboración y declaró que las relaciones Estados Unidos-China han sido tradicionalmente fuertes y seguirán mejorando, y expresó la esperanza de un futuro compartido más brillante.

Esta no es la primera vez que Xi utiliza la metáfora de recalibrar la dirección del "gran barco de las relaciones entre China y Estados Unidos" para destacar la tarea esencial que enfrentan las relaciones bilaterales actuales.

En una conversación telefónica sostenida con Trump en junio después de una reunión de alto nivel China-Estados Unidos sobre asuntos económicos y comerciales en Ginebra, la cual puso en marcha una serie de conversaciones económicas y comerciales bilaterales posteriores, Xi enfatizó que es "especialmente importante" que los dos líderes eviten disturbios y perturbaciones.

Las dos partes necesitan hacer buen uso del mecanismo de consultas económicas y comerciales ya vigente, y buscar resultados de ganancia compartida con espíritu de igualdad y respeto a las respectivas preocupaciones, dijo Xi en ese entonces.

Antes de la reunión de Busan, los equipos económicos y comerciales de los dos países sostuvieron una nueva ronda de consultas en Kuala Lumpur, Malasia, con lo que alcanzaron un consenso básico sobre el manejo de las respectivas preocupaciones fundamentales, lo que creó las condiciones necesarias para la reunión de este jueves.

Xi instó a las dos partes a definir y concretar los próximos pasos lo antes posible, para garantizar que los entendimientos comunes se mantengan y apliquen eficazmente, e inyectar confianza a ambos países y a la economía mundial mediante resultados tangibles.

Temas
Seguí leyendo

Ni pilates ni bicicleta: el ejercicio más eficaz para que las mujeres de 50 años quemen grasa abdominal y conserven la masa muscular

Reino Unido: el príncipe Andrés será despojado de sus títulos, y expulsado de su residencia

Tres argentinos murieron por un ataque de Rusia: se habían sumado al Ejército de Ucrania hace dos meses

Tras un operativo que dejó 130 muertos, el gobierno federal y el de Río de Janeiro unifican fuerzas

Robo insólito al Louvre: detuvieron a varios sospechosos, pero las joyas no aparecen

Intriga en Chernobyl: hallan perros con un inusual pelaje azul en la zona de exclusión

China exigirá a influencers título universitario para hablar de ciertas cosas

Operación narco en Río:  las últimas palabras de un sargento brasileño a su esposa antes de morir

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
reino unido: el principe andres sera despojado de sus titulos, y expulsado de su residencia
Escándalo

Reino Unido: el príncipe Andrés será despojado de sus títulos, y expulsado de su residencia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Golpearon a una trabajadora sexual porque quedaron insatisfechos con el servicio: terminaron detenidos en el centro sanjuanino
Capital

Golpearon a una trabajadora sexual porque quedaron insatisfechos con el servicio: terminaron detenidos en el centro sanjuanino

Calor, vientos Zonda y Sur ¿y lluvia?: el combo de inclemencias que pronosticaron para San Juan durante las próximas horas
Datos del tiempo

Calor, vientos Zonda y Sur ¿y lluvia?: el combo de inclemencias que pronosticaron para San Juan durante las próximas horas

El ecografista sanjuanino que se viralizó en todo el país por su reacción al descubrir un embarazo múltiple
Video

El ecografista sanjuanino que se viralizó en todo el país por su reacción al descubrir un embarazo múltiple

El Señor de la Noche: murió un conocido empresario bolichero
Tristeza

El "Señor de la Noche": murió un conocido empresario bolichero

Suma una nueva denuncia la obstetra del Rawson acusada de provocarle la muerte a un bebé por negligencia
Impactante

Suma una nueva denuncia la obstetra del Rawson acusada de provocarle la muerte a un bebé por negligencia

Te Puede Interesar

El partido que se juega en Diputados por la elección del Fiscal General: qué busca cada sector y un dato sindical revelador
Movida

El partido que se juega en Diputados por la elección del Fiscal General: qué busca cada sector y un dato "sindical" revelador

Por Ana Paula Gremoliche
Elecciones en el Foro: ante el titubeo del resto, Marcelo Álvarez sale al frente con todas las promesas de campaña
Defensa Profesional

Elecciones en el Foro: ante el titubeo del resto, Marcelo Álvarez sale al frente con todas las promesas de campaña

El finde en San Juan será cálido aunque el sábado se espera la presencia de viento Sur en la tarde.
Clima

Viernes ventoso y soleado en San Juan

Buscan al Asaltante de la escopeta por dos atracos en menos de 1 hora en Chimbas y Rivadavia
Robos a mano armada

Buscan al "Asaltante de la escopeta" por dos atracos en menos de 1 hora en Chimbas y Rivadavia

El proyecto de cobre Altar, ubicado en las montañas de Calingasta; ya muestra sus números para convertirse en una mina.
Otro gigante del cobre sanjuanino

Altar, en Calingasta; demandará U$S 1.590 millones para producir cobre en su mina por medio siglo