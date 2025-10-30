Súper cumbre: Trump y Xi Jinping se reunieron para afianzar la relación entre China y EEUU

Ante la mirada del mundo y frente al destello de las cámaras, el presidente chino Xi Jinping y su homólogo estadounidense, Donald Trump, se estrecharon la mano hoy jueves en Busan para una muy esperada reunión, la primera desde que el magnate volvió a prestar juramento como presidente a inicios de este año.

Más tarde, mientras su reunión de cien minutos llegaba a su fin en la segunda mayor ciudad de República de Corea, Xi y Trump caminaron juntos hacia la salida del lugar.

Se despidieron con un saludo de manos. Los dos presidentes se reunieron en medio de los crecientes desafíos económicos y tendencias proteccionistas mundiales.

Muchos observadores mundiales consideran esta reunión de alto nivel como una oportunidad crucial para estabilizar lo que muchos describen como la relación bilateral más importante del mundo y revigorizar la confianza en la economía mundial.

Desde que Trump asumió el cargo en enero, los dos jefes de Estado han mantenido una estrecha comunicación a través de cartas y conversaciones telefónicas.

Como destacó Xi durante su reunión, bajo su guía conjunta, las relaciones China-Estados Unidos se han mantenido estables en general. Frente a los vientos, las olas y los desafíos, dijo Xi, los dos líderes deben mantener el rumbo correcto, navegar el complejo panorama y garantizar que el gran barco de las relaciones entre China y Estados Unidos siga avanzando de manera estable.

Trump, por su parte, transmitió este espíritu de colaboración y declaró que las relaciones Estados Unidos-China han sido tradicionalmente fuertes y seguirán mejorando, y expresó la esperanza de un futuro compartido más brillante.

Esta no es la primera vez que Xi utiliza la metáfora de recalibrar la dirección del "gran barco de las relaciones entre China y Estados Unidos" para destacar la tarea esencial que enfrentan las relaciones bilaterales actuales.

En una conversación telefónica sostenida con Trump en junio después de una reunión de alto nivel China-Estados Unidos sobre asuntos económicos y comerciales en Ginebra, la cual puso en marcha una serie de conversaciones económicas y comerciales bilaterales posteriores, Xi enfatizó que es "especialmente importante" que los dos líderes eviten disturbios y perturbaciones.

Las dos partes necesitan hacer buen uso del mecanismo de consultas económicas y comerciales ya vigente, y buscar resultados de ganancia compartida con espíritu de igualdad y respeto a las respectivas preocupaciones, dijo Xi en ese entonces.

Antes de la reunión de Busan, los equipos económicos y comerciales de los dos países sostuvieron una nueva ronda de consultas en Kuala Lumpur, Malasia, con lo que alcanzaron un consenso básico sobre el manejo de las respectivas preocupaciones fundamentales, lo que creó las condiciones necesarias para la reunión de este jueves.

Xi instó a las dos partes a definir y concretar los próximos pasos lo antes posible, para garantizar que los entendimientos comunes se mantengan y apliquen eficazmente, e inyectar confianza a ambos países y a la economía mundial mediante resultados tangibles.