domingo 26 de octubre 2025

Inédito

El video viral de Donald Trump bailando tras aterrizar en Malasia

El presidente de Estados Unidos mostró sus dotes cuando fue recibido con alfombra roja.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La llegada de Donald Trump a Malasia no pasó desapercibida. El presidente de Estados Unidos fue recibido este domingo con una alfombra roja en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Kuala Lumpur, donde protagonizó un animado baile imitando los pasos de la comitiva que le daba la bienvenida, antes de participar en la cumbre de líderes del Sudeste Asiático.

El líder de la Casa Blanca se movió frente a la delegación malasia, vestida con trajes tradicionales del país multiétnico de mayoría musulmana, levantando los brazos y moviendo las caderas durante unos segundos, en presencia del primer ministro Anwar Ibrahim.

El Air Force One, avión presidencial estadounidense, aterrizó en el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur a las 09:53 hora local (11 horas menos en Argentina), tras hacer escalas para cargar combustible en Alemania y Qatar.

Trump conversó con Anwar mientras caminaban por la alfombra roja, rodeados por decenas de personas que ondeaban pequeñas banderas de Estados Unidos y Malasia.

Luego, se dirigió al centro de convenciones de Kuala Lumpur, donde participará en la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Allí se reunió Luiz Inácio Lula da Silva, en un encuentro en el que el presidente de Brasil urgió a su par estadounidense a levantar los aranceles contra los productos brasileño. El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, dijo a periodistas que Trump y Lula instruyeron a sus equipos iniciar el mismo domingo las negociaciones sobre los aranceles de 50% que Estados Unidos impuso a las exportaciones brasileñas.

"Fueron 45 minutos de conversación muy positiva, muy productiva. Los presidentes trataron todos los asuntos", afirmó Vieria al término de la reunión de ambos mandatarios en los márgenes de la cumbre.

El líder de la Casa Blanca también coincidirá con la nueva primera ministra japonesa Sanae Takaichi y el primer ministro de Canadá Mark Carney. Este último país fue protagonista recientemente de una tensión comercial, tras el anuncio de Trump el sábado de un aumento del 10% en los aranceles a Canadá, adicional sobre los ya existentes.

En una de sus primeras actividades en terriotorio malasio, Trump copatrocinó un acuerdo de alto el fuego entre Tailandia y Camboya. Fue firmado por los primeros ministros de ambos países, tras un sangriento enfrentamiento fronterizo meses atrás.

Se trata del primer viaje a Asia durante el segundo mandato de Trump, quien tras Malasia viajará a Japón y Corea del Sur, donde se espera que se reúna con su par chino Xi Jinping el 30 de octubre.

Ese encuentro es una de las partes más esperadas de la gira ya que espera firmar un acuerdo bilateral con Beijing para poner fin a la guerra comercial entre las dos potencias.

El republicano declaró a periodistas a bordo del Air Force One que había "buenas posibilidades de alcanzar realmente un acuerdo completo" en sus conversaciones con Xi.

"Estamos avanzando en los detalles finales del tipo de acuerdo que los gobernantes podrán revisar", declaró en Malasia el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

El posible acuerdo permitiría evitar que EE.UU. imponga a China aranceles adicionales de 100%, que deberán entrar en vigor el 1 de noviembre.

Fuente: Clarín

