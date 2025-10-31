viernes 31 de octubre 2025

Curiosidad

Los 3 trabajos que la inteligencia artificial no podrá reemplazar, según Bill Gates

El cofundador de Microsoft analizó el impacto de la inteligencia artificial en el empleo y señaló que solo algunos rubros podrán resistir la automatización.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La inteligencia artificial avanza a un ritmo vertiginoso y ya está transformando la forma en que las personas trabajan en casi todos los sectores. Sin embargo, junto con su crecimiento también aumentan las dudas sobre el impacto en el empleo. Bill Gates, cofundador de Microsoft, aportó su visión sobre este escenario.

La opinión de Bill Gates

A través de su blog personal, Gates Notes, uno de los pioneros de la era digital, sostuvo que la IA debería ser vista como una herramienta para mejorar la productividad y liberar tiempo, no como una amenaza directa para los trabajadores. No obstante, admitió que muchos empleos desaparecerán o cambiarán drásticamente.

Pese a ello, Gates identificó tres áreas que seguirán requiriendo la intervención humana: la energía, la biología y la propia inteligencia artificial. Según su visión, estos rubros serán los más resistentes a la automatización total debido a su alto nivel de complejidad y a la necesidad constante de juicio, ética y creatividad.

Energía, biología e inteligencia artificial: los tres campos que seguirán necesitando humanos

En el campo energético, Gates destacó que el mundo enfrenta una doble urgencia: el agotamiento de los recursos fósiles y la necesidad de reducir las emisiones contaminantes. Para lograrlo, la intervención humana será fundamental. Profesiones como ingenieros en energías renovables, técnicos en redes eléctricas inteligentes o especialistas en eficiencia energética seguirán siendo esenciales.

Si bien la IA puede contribuir con simulaciones y cálculos predictivos, las decisiones estratégicas y la supervisión técnica deben estar en manos de expertos. “La IA puede ayudar a analizar datos, pero el diseño, la innovación y la implementación de nuevas soluciones energéticas siempre dependerán del conocimiento humano”, señaló el empresario.

Gates también puso el foco en la biología y la biotecnología, áreas donde la sensibilidad ética y la capacidad crítica son irremplazables. En su análisis, explicó que, aunque la inteligencia artificial puede procesar grandes volúmenes de información médica o genética, las decisiones finales sobre tratamientos, experimentos o desarrollo de fármacos deben ser tomadas por personas.

Profesiones como ingenieros genéticos, biólogos computacionales y especialistas en biotecnología se volverán cada vez más relevantes. “El futuro de la salud depende de combinar la potencia de la IA con la compasión y el criterio humano”, afirmó Gates. Además, destacó que estas áreas jugarán un papel clave en la prevención de nuevas pandemias y en la creación de tratamientos personalizados, algo que ninguna máquina podrá hacer sin supervisión humana directa.

El tercer campo señalado por Gates es, paradójicamente, el propio desarrollo de la inteligencia artificial. Aunque esta tecnología avanza rápidamente, aún requiere del conocimiento y control humano para seguir creciendo de forma segura. “Aunque la IA puede generar código o aprender patrones, todavía necesita supervisión experta para desarrollarse correctamente”, explicó el filántropo.

Por eso, profesiones como ingenieros en robótica, especialistas en machine learning y desarrolladores de software seguirán siendo muy demandadas. Estos profesionales no solo crean sistemas, sino que también corrigen errores, detectan sesgos y garantizan que las herramientas digitales se usen con responsabilidad.

