Tiroteo

Pánico en Nueva York: un adolescente de 17 años empezó a disparar en pleno Times Square y dejó al menos tres heridos

El atacante fue detenido, pero no se sabe todavía su identidad ni los motivos del ataque. Hubo corridas y pánico entre la multitud, que intentaba escapar sin poder creer lo que ocurría en uno de los lugares más icónicos de la ciudad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tiroteo en Nueva York

Tres personas resultaron heridas en la madrugada del sábado durante un tiroteo en la emblemática Times Square, en Nueva York. El hecho ocurrió alrededor de la 1:20, en la intersección de la Calle 44 y la Séptima Avenida, pleno distrito teatral y turístico de la ciudad.

Según informó el Departamento de Policía de Nueva York, un joven de 17 años fue detenido en el lugar y se le incautó el arma utilizada. Su identidad no fue revelada por ser menor de edad, y hasta el momento no se han presentado cargos en su contra.

Videos difundidos en redes sociales muestran a la multitud huyendo en pánico, mientras agentes rodeaban un automóvil y asistían a las víctimas tendidas en el suelo. El tiroteo se produjo cerca del Hard Rock Cafe, provocando una estampida de transeúntes.

Las tres personas heridas fueron trasladadas al Hospital Bellevue, donde permanecen en condición estable. La policía aseguró que las lesiones no ponen en riesgo sus vidas.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Terror y corridas en Times Square Un tiroteo en la madrugada del sábado dejó tres heridos en pleno corazón de Nueva York. El atacante, un joven de 17 años, fue detenido en el lugar y se secuestró el arma utilizada. Videos muestran a la multitud huyendo en pánico mientras la policía y los equipos de emergencia asistían a las víctimas, todas fuera de peligro.

El incidente generó un amplio despliegue de seguridad en la zona, que suele recibir miles de visitantes por día. Un herido fue evacuado en camilla hacia una ambulancia en medio de un fuerte operativo.

Este hecho se produce en un contexto particular: Nueva York reporta este año la menor cantidad de tiroteos en décadas, con una caída del 23% respecto a 2024. “No es cuestión de suerte. Es resultado de una labor policial precisa, esfuerzo incansable y nuestros oficiales dedicados. Menos armas en las calles, más vidas salvadas”, destacó la fuerza a principios de agosto.

Aun así, la violencia armada sigue siendo un desafío. El 30 de julio, un hombre armado con un rifle semiautomático asesinó a cuatro personas en un rascacielos de Manhattan antes de quitarse la vida. Según Gun Violence Archive, en lo que va de 2025 se registraron 254 tiroteos masivos en Estados Unidos, incluyendo ese caso.

