martes 4 de noviembre 2025

Elecciones en EEUU

Además de Nueva York, 6 estados nortamericanos eligen hoy autoridades

Desde las 6 de la mañana están abiertos los centro de votación en el este. Hay comicios estatales y locales donde resaltan debates sobre vivienda, economía y el futuro de los partidos tradicionales. Se destaca Nueva York, donde es favorito un musulmán socialista.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Estados Unidos celebra este martes elecciones estatales y locales en seis estadosNueva York, Nueva Jersey, Virginia, California, Pensilvania y Texas— en una jornada que, desde su inicio a las 6.00 (hora local), pone a prueba el clima político durante el segundo mandato de Donald Trump y marca el pulso de la carrera hacia las próximas elecciones legislativas.

La cita electoral abarca comicios estatales y locales donde predominan los debates sobre vivienda, economía y el futuro de los partidos tradicionales. Sin embargo, la atención nacional se concentra en Nueva York, donde el presidente Trump intervino públicamente en las últimas horas con un mensaje dirigido a los votantes de su ciudad natal.

En una publicación en Truth Social, Trump advirtió con cortar los fondos federales a Nueva York si el demócrata socialista Zohran Mamdani gana la alcaldía.

“Si el candidato comunista Zohran Mamdani gana las elecciones a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, es muy improbable que yo contribuya con fondos federales, aparte de lo mínimo indispensable”, escribió el mandatario.

El presidente añadió que “como comunista, esta ciudad, otrora grandiosa, tiene cero posibilidades de éxito o supervivencia” y pidió votar por el ex gobernador Andrew Cuomo, a quien describió como el único capaz de recuperar “la antigua gloria” de la ciudad.

Preferiría mil veces ver ganar a un demócrata con un historial de éxitos que a un comunista sin experiencia y con un historial de fracaso total y absoluto”, expresó Trump.

La elección por la alcaldía enfrenta a Mamdani, de 34 años, contra Cuomo, que compite como independiente, y el republicano Curtis Sliwa. Según AtlasIntel, Mamdani lidera con un 41% de intención de voto, seguido por Cuomo (34%) y Sliwa (24%).

El asambleísta demócrata, que podría convertirse en el primer alcalde musulmán y el más joven desde 1892, basa su plataforma en viviendas asequibles, transporte y cuidado infantil gratuitos, además de impuestos más altos a las grandes fortunas.

Cuomo, ex gobernador, ex fiscal y ex secretario federal, cuestionó la falta de experiencia de su rival y criticó sus posturas sobre Israel, en una ciudad con una amplia comunidad judía.

La campaña de Mamdani ha contado con el apoyo de Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, la gobernadora Kathy Hochul y la fiscal general Letitia James, así como del líder demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries. En tanto, Chuck Schumer y Barack Obama evitaron pronunciarse oficialmente, aunque CBS News reportó que Obama llamó a Mamdani y calificó su campaña de “impresionante de observar”.

En Nueva Jersey, los votantes eligen al sucesor del gobernador Phil Murphy en un escenario de tensiones económicas. El republicano Jack Ciattarelli, respaldado por Trump, enfrenta a la demócrata Mikie Sherrill, exfiscal y ex militar. Según AtlasIntel, la intención de voto es del 50% para Sherrill y 49% para Ciattarelli, aunque otros sondeos le dan una ventaja más amplia a la demócrata.

Sherrill propuso congelar las tarifas de servicios públicos, mientras Ciattarelli planteó recortes de impuestos y medidas contra las “ciudades santuario”. CNN informó que el gobernador Murphy recibió con escepticismo la promesa de Sherrill de limitar los aumentos en las tarifas.

El debate sobre el costo de la energía también domina la campaña. La Administración de Información Energética reportó un aumento del 21 % en el precio de la electricidad durante el último año, factor que Trump incorporó en sus discursos, al considerarlo clave en la disputa política nacional.

En Virginia, la contienda por la gobernación enfrenta a la republicana Winsome Earle-Sears y la demócrata Abigail Spanberger. Las campañas se centran en políticas escolares y derechos de las personas transgénero. Los sondeos anticipan una leve ventaja para Spanberger, apoyada por Obama, en un estado que no ha favorecido a Trump en las tres últimas presidenciales.

En California, los votantes deciden sobre la Proposición 50, que podría reemplazar las comisiones independientes de redistritación por un sistema avalado por mayoría demócrata. Según CNN, la medida podría otorgar cinco curules adicionales al Partido Demócrata en la Cámara de Representantes y reforzar la figura del gobernador Gavin Newsom ante una eventual candidatura nacional.

En Pensilvania, el electorado vota la continuidad de tres jueces demócratas en la Suprema Corte estatal. La composición del tribunal influirá en futuros procesos electorales y redistribución de distritos, un tema sensible desde los comicios de 2020 y 2024, cuando el tribunal mantuvo fallos favorables a los demócratas sobre votos por correo.

Finalmente, en Texas, el Distrito 18 del Congreso, con base en Houston, renueva su representación tras las muertes de Sheila Jackson Lee y Sylvester Turner. La demócrata Erica Lee Carter y la republicana Carmen Montiel, empresaria y ex periodista nacida en Venezuela, lideran la contienda. Si ninguna logra superar el 50% de los votos, se convocará una segunda vuelta.

Las elecciones en estos seis estados servirán como termómetro político nacional, midiendo la fuerza del trumpismo y la cohesión del Partido Demócrata frente a una ciudadanía marcada por la inflación, el costo de vida y la polarización política.

