lunes 3 de noviembre 2025

A tener en cuenta

La manzana, una aliada natural para controlar la presión arterial

Rica en antioxidantes y fibra, esta fruta contribuye a la salud cardiovascular y fortalece el sistema inmunológico.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-03 at 8.44.15 PM (1)

Reconocida por su sabor y versatilidad, la manzana es mucho más que una fruta habitual en la mesa: sus componentes naturales ayudan a regular la presión arterial y a mantener la salud del corazón. Diversas investigaciones destacan que su consumo frecuente puede favorecer el flujo sanguíneo y contribuir a la prevención de la hipertensión, una de las enfermedades más comunes a nivel mundial.

Según un estudio financiado por la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos, los flavonoles (antioxidantes presentes en la manzana, el cacao y el té) tienen una relación directa con la reducción de la presión arterial. Estas sustancias poseen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que protegen los vasos sanguíneos y mejoran su elasticidad, favoreciendo una correcta circulación.

La cáscara del fruto concentra gran parte de estos compuestos beneficiosos, por lo que los especialistas recomiendan consumirla entera. Incluir manzanas en la dieta diaria, dentro de un plan alimentario equilibrado, puede ser una estrategia efectiva para controlar la presión y prevenir enfermedades cardiovasculares.

Además, la manzana aporta fibra soluble e insoluble, vitaminas A, B y C, y antioxidantes como la procianidina B-2. Su alto contenido en fibra mejora la digestión de las grasas, regula los niveles de azúcar en sangre y genera saciedad, lo que ayuda a evitar el exceso de alimentos.

La vitamina C fortalece el sistema inmunológico y combate el daño oxidativo, mientras que la vitamina A protege la vista y la piel. A su vez, las vitaminas del complejo B impulsan el metabolismo energético, convirtiendo a la manzana en un alimento ideal para incorporar a la rutina diaria.

Incluso, estudios recientes vinculan su consumo con beneficios adicionales como la prevención de enfermedades bucodentales y la reducción de la caída del cabello, gracias a su combinación de antioxidantes y vitaminas.

Otros alimentos que ayudan a mantener la presión estable

Además de la manzana, otros alimentos pueden contribuir a regular la presión arterial:

  • Bananas: ricas en potasio, ayudan a controlar la presión.

  • Verduras de hoja verde: como acelga o espinaca, contienen nitratos que relajan los vasos sanguíneos.

  • Remolacha: favorece la dilatación arterial.

  • Avena: su fibra soluble mantiene niveles saludables de presión.

  • Ajo: posee compuestos que dilatan los vasos sanguíneos.

  • Frutos rojos: como arándanos y frutillas, aportan polifenoles que mejoran la salud vascular.

Por su composición equilibrada y su bajo aporte calórico, la manzana se consolida como una de las frutas más completas desde el punto de vista nutricional. Su contenido de potasio, hierro y antioxidantes apoya funciones esenciales del organismo y contribuye al bienestar general, confirmando que, en materia de salud, “una manzana al día” sigue siendo un sabio consejo.

