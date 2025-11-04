martes 4 de noviembre 2025

Deceso

Murió un ex presidente norteamericano, clave en la "guerra contra el terrorismo"

El político, que trabajó con George H. W. Bush y George W. Bush, fue un influyente funcionario, defensor de la “guerra contra el terrorismo” y enemigo de Donald Trump.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

A los 84 años, y víctima de complicaciones derivadas de una neumonía y una enfermedad cardiovascular, falleció el lunes el ex vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, informó este martes su familia por medio de un comunicado. Los historiadores presidenciales lo consideran uno de los vicepresidentes más influyentes de la historia de su país.

Aumenta la tensión militar entre Estados Unidos y Venezuela.
Tensión en la zona

Estados Unidos se prepara para bombardear instalaciones militares en Venezuela, "en cuestión de días u horas"
¿cual es el poder militar de venezuela para enfrentar a estados unidos?
Conflicto

¿Cuál es el poder militar de Venezuela para enfrentar a Estados Unidos?

El republicano murió en compañía de su esposa e hijas, y ya era una figura relevante en Washington cuando el entonces gobernador de Texas, George W. Bush, lo escogió como su compañero de fórmula para las elecciones de 2000, que Bush ganó. "Durante décadas, sirvió a nuestra nación como jefe de gabinete de la Casa Blanca, congresista por Wyoming, secretario de Defensa y vicepresidente de EE.UU.", agrega el comunicado.

image

Como vicepresidente entre 2001 y 2009, Cheney luchó enérgicamente por una expansión del poder presidencial, que sentía erosionado desde el escándalo Watergate. Asimismo, amplió la influencia de la vicepresidencia al conformar un equipo de seguridad nacional que a menudo funciona como un centro de poder propio dentro del Gobierno.

Defensor de la "guerra contra el terrorismo"

En su época como secretario de Defensa con George H. W. Bush dirigió la intervención militar estadounidense en el Golfo Pérsico en 1991 y, en su etapa posterior como vicepresidente de Bush hijo se desempeñó como uno de los principales artífices de la "guerra contra el terrorismo” tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Cheney defendió con firmeza la invasión de Irak en 2003 y fue uno de los funcionarios más críticos con el supuesto arsenal de armas masivas de Irak, armas que jamás fueron encontradas. Asimismo, defendió las técnicas de interrogatorio "reforzadas" de sospechosos de terrorismo, que incluían el ahogamiento simulado y la privación de sueño.

El político, que sufrió problemas cardíacos toda su vida y sufrió su primer infarto a los 37 años, consideraba a Donald Trump una amenaza. "En los 248 años de historia de nuestra nación, nunca ha habido un individuo que represente una mayor amenaza para la república que Donald Trump”, dijo en una ocasión. En las elecciones de 2024 anunció que votaría por Kamala Harris.

En el comunicado tras su deceso, la familia describe a Cheney como "un hombre bueno que enseñó a sus hijos y nietos a amar a su país y a vivir sus vidas con coraje, honor, amor y amabilidad".

Tensión

México descartó que Trump intervenga militarmente contra narcotraficantes

Por Redacción Tiempo de San Juan

Un espectáculo de lujo: 30 Ferraris desfilarán por las calles de San Juan
¡Qué joyitas!

Un espectáculo de lujo: 30 Ferraris desfilarán por las calles de San Juan

Imagen ilustrativa
De novela

La pelea de pareja que terminó con un hombre perdido en los campos de Jáchal y casi muerto de sed

Una de las máquinas robadas.
Robo de madrugada

Golpe millonario a un negocio de Desamparados que alquila máquinas y herramientas de obra

Los mensajes de los amigos del niño que murió tras la caída de un arco en Rawson: Te vamos a extrañar, Peque
Tragedia en un camping

Los mensajes de los amigos del niño que murió tras la caída de un arco en Rawson: "Te vamos a extrañar, Peque"

Una empleada judicial compró muebles por Instagram y nunca le llegaron: la estafaron con $6.000.000
Detalles

Una empleada judicial compró muebles por Instagram y nunca le llegaron: la estafaron con $6.000.000

El penitenciario Alejandro Jofré, su novia Gabriela González, su padre Américo Jofré y su hermana Carla Jofré.
La familia es la familia

El penitenciario, su padre, su hermana y su novia quedaron imputados de 44 estafas por $206.000.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
Así rugieron los motores de las Ferraris en el centro de San Juan
Show

Así rugieron los motores de las Ferraris en el centro de San Juan

Lo atraparon en pleno centro sanjuanino tras robarse jeans de un local de ropa
Tras las rejas

Lo atraparon en pleno centro sanjuanino tras robarse jeans de un local de ropa

Tras más de seis años, la planta Casposo volvió a producir oro en Calingasta: más de 200 empleos y la jugada con la futura mina Hualilán, en Ullum.
Reunión

Luego de la reactivación de Casposo, en Calingasta los proveedores mineros piden reordenamiento del tránsito

Grave accidente en Caucete: una adolescente chocó con su moto contra un auto y terminó hospitalizada
Siniestro vial

Grave accidente en Caucete: una adolescente chocó con su moto contra un auto y terminó hospitalizada