jueves 30 de octubre 2025

Atención

El rincón del celular que tiene más gérmenes que un inodoro y casi nadie limpia

Ese pequeño rincón que parece inofensivo es un imán de bacterias y suciedad: casi nadie se anima a revisarlo, pero podría estar afectando tu salud y tu teléfono.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El celular es una extensión del cuerpo: lo usamos al despertarnos, mientras comemos, viajamos o antes de dormir. Pero ese contacto constante lo convierte también en un foco de bacterias. Y aunque muchos limpian la pantalla o la funda, hay una zona que casi nadie revisa: el puerto de carga.

El experto en tecnología Mark Stallings, cofundador de la marca Casely, explicó que este pequeño orificio es un verdadero "imán" de suciedad. "Tu puerto de carga es un imán para todo lo que no querés cerca de tus dispositivos electrónicos", aseguró. Según el especialista, la mezcla de pelusas, polvo, células muertas y bacterias forma un cóctel que no solo compromete la higiene, sino también el funcionamiento del equipo.

Un estudio de 2024 reveló que los smartphones concentran seis veces más materia biológica que un asiento de inodoro, y el puerto de carga es uno de los principales culpables. "Cada vez que sacás el teléfono del bolsillo o del bolso, las fibras se comprimen dentro del puerto. Con el calor que genera al cargar y la humedad ambiental, se crea un ambiente ideal para que las bacterias prosperen", explicó Stallings.

Cómo limpiar el puerto de carga sin romper nada

La recomendación principal es apagar el dispositivo antes de comenzar. Luego, aplicar aire comprimido en ráfagas cortas desde una distancia prudencial y pasar un cepillo de cerdas secas por la entrada. Para la parte externa, se puede usar un hisopo apenas humedecido con alcohol isopropílico.

El hisopo debe estar apenas húmedo, sin gotear El hisopo debe estar apenas húmedo, sin gotear

Además, aconseja evitar objetos metálicos (como alfileres o clips) y no forzar la extracción de residuos adheridos. Si no sale a la primera, mejor repetir el proceso con aire y cepillo.

Pequeños hábitos para prevenir la suciedad

Guardar el teléfono en bolsillos limpios, sacudir la funda cada tanto y, si es posible, usar carcasas con cubrepuerto ayudan a mantener el dispositivo en mejor estado. Si el celular empieza a fallar al cargar, el problema puede estar en el puerto y no en el cable.

