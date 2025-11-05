La presidenta de México fue acosada por un hombre que la intentó besar y la tocó durante una caminata

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , fue víctima de una situación de acoso callejero durante una recorrida por la Ciudad de México , cuando un hombre se le acercó e intentó besarla y luego la rodeó con sus manos y la tocó. El incómodo momento quedó registrado en un video y enseguida se viralizó en redes sociales, donde fue repudiado.

Viva el amor Las imágenes Franco Colapinto y Meri Deal, la excantante de Toco para vos, entre abrazos y besos

El hecho sucedió en la tarde del martes en el Centro Histórico de la Ciudad de México cuando la mandataria se dirigía desde el Palacio Nacional hasta el edificio de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para participar de la Reunión Nacional de Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior, según informó El Universal.

En los videos que circularon por redes sociales, se la ve a Sheinbaum abierta y dispuesta a recibir saludos y tomarse fotografías con las personas que se acercaban a saludarla. No obstante, a su alrededor no se observa personal de seguridad que la custodie.

Entre saludos y fotos, un hombre que vestía una camisa celeste y un pantalón de jean, se aproximó hacia ella y la tomó desprevenida. Intentó besarla en los labios y, acto seguido, recorrió con su manos el cuerpo de la mandataria hasta la altura de los pechos. Rápidamente, Sheinbaum reaccionó y le quitó la mano. Al mismo tiempo, el titular de la Dirección General de Ayudantía, Juan José Ramírez Mendoza, se interpuso y apartó al agresor.

Según consignó el mismo medio mexicano, el hecho pudo suceder como consecuencia de una falla de seguridad de la mandataria federal. Tal y como se observa en las grabaciones, Sheinbaum camina por las calles sin personal de custodia, a pesar de que pudiera quedar expuesta a situaciones de acoso o de violencia, según informó El País México.

En redes sociales el hecho fue ampliamente repudiado por líderes de opinión, periodistas y ciudadanos, que manifestaron que el acto de acoso a la mandataria nacional no debería quedar impune.

Desde el gobierno mexicano se expresó la titular de la Secretaría de la Mujer, Citlalli Hernández Mora, quien repudió lo sucedido y advirtió sobre el acoso, hostigamiento y violencia que sufren las mujeres en las calles.

“Las violencias que vivimos las mujeres provienen de la normalización que tienen algunos hombres acerca de la irrupción a nuestro espacio personal y/o a nuestro cuerpo; son resultado de décadas de una visión machista”, sostuvo Mora al inicio de su pronunciamiento publicado en X.

En ese sentido, agregó: “El acoso, el hostigamiento, el abuso y cualquier violencia dirigida hacia las mujeres no puede ser ignorada o minimizada, debemos denunciarla y combatirla. Desde las Secretaría de las Mujeres y las instancias estatales de las mujeres, trabajamos todo los días para ello. Repudiamos el acto que vivió hoy nuestra presidenta”.

Por último, Mora señaló: “Invitamos a todos los hombres a involucrarse activamente en la construcción de una realidad donde el respeto, la igualdad y nuestras vidas plenas y libres de violencias sean la cotidianidad”.

Cabe señalar que la actitud del hombre incurre en un delito por abuso sexual el cual se encuentra tipificado en el artículo 176 del Código Penal mexicano. Allí se señala que se considera abuso sexual a todo aquel acto “al que sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual, la obligue a observarlo o la haga ejecutarlo”. Por este delito, la pena podría llegar a ser de entre uno y seis año de prisión.

FUENTE: La Nación