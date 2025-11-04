martes 4 de noviembre 2025

B° Pie de Palo

Se delató sola: tomaron fotos con un celular robado y los allanaron, una mujer detenida

La investigación es por el robo a una familia en Caucete. La mujer aprehendida quedó a disposición de la justicia por encubrimiento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una investigación de la Policía de San Juan permitió esclarecer un robo ocurrido en septiembre pasado en el barrio Pie de Palo, en Caucete. El hecho terminó con una mujer detenida y el secuestro de elementos robados, entre ellos un teléfono celular y un televisor.

El caso fue llevado adelante por efectivos de la Sección Brigada de Investigaciones Este, quienes siguieron el rastro del teléfono sustraído y descubrieron un detalle revelador: a través del correo electrónico vinculado a la cuenta Google del dispositivo, lograron acceder a fotografías tomadas con el mismo teléfono después del robo.

Estas imágenes fueron la clave para dar con la actual poseedora del aparato, una mujer identificada como Pacheco, quien fue vinculada al delito de encubrimiento. Con la autorización judicial correspondiente, se llevó a cabo un allanamiento en el domicilio de la sospechosa, donde los efectivos recuperaron el celular marca Motorola.

Además, durante el operativo también se logró el secuestro de un televisor, que había sido sustraído de la misma vivienda víctima del robo.

WhatsApp Image 2025-11-04 at 10.15.45
