Conmoción por el fallecimiento de la 'Barbie humana': noche de lujuria y drogas, un cóctel mortal

La policía brasileña se encuentra investigando la muerte de la influencer Barbara Jankavski (31) , quien falleció en la noche del domingo, cuando su cuerpo fue encontrado en la casa de un abogado en San Pablo , con quien había compartido ciertas sustancias y relaciones íntimas. La joven era conocida por haberse sometido a 27 cirugías para parecerse a la muñeca Barbie.

¿Vos qué harías? Un trabajador recibió el sueldo de 34 compañeros por error y se niega a devolver el dinero

El letrado de 51 años declaró ante la policía que había contratado los “servicios sexuales” de la influencer, y agregó que ella llegó a su casa durante la madrugada del domingo. También reveló que durante ese tiempo “usaron sustancias ilícitas y ella tosió varias veces”.

Según el portal brasileño G1, el abogado dijo que en un momento del encuentro Bárbara se quedó dormida a su lado, mientras veían la televisión. Pero después de un rato, se dio cuenta de que ella no se movía y al revisarla notó que estaba inconsciente.

Luego, llamó al servicio de emergencias médicas y el asistente que lo atendió le indicó que iniciara maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de los médicos. El abogado dijo que estuvo realizando el masaje a la influencer “por más de nueve minutos”, pero que ella nunca reaccionó.

En tanto, los médicos llegaron a la casa y sólo pudieron constatar la muerte de la joven, por lo que la Policía Militar llegó al lugar y encontró el cuerpo de Bárbara acostado boca arriba. Según indicaron los agentes, la joven presentaba “una lesión en el ojo izquierdo y marcas en la espalda”, y precisaron que solo llevaba puesta una bombacha.

Además, una mujer que había estado con ellos durante la madrugada del domingo, pero que no estaba en la casa cuando la influencer murió, dijo a la Policía que fue testigo del momento en el que Barbara “se resbaló y se cayó, lo que llevó a la lesión en el ojo”, y agregó que eso pasó alrededor de las 4 del domingo.

Muerte sospechosa de Barbara Jankavski

Finalmente, los investigadores catalogaron la muerte como “sospechosa” y ordenaron la realización de una autopsia que les permita esclarecer el caso. Su cuerpo fue retirado de la escena por un coche del Instituto Médico Legal (IML) que lo trasladó “para realizar exámenes necroscópicos y toxicológicos”.

FUENTE: Crónica