jueves 6 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investigación

Conmoción por el fallecimiento de la 'Barbie humana': noche de lujuria y drogas, un cóctel mortal

El sujeto que estuvo con la joven brasileña declaró ante la policía que había contratado “servicios sexuales” y reveló que estuvieron “consumiendo sustancias ilícitas y que ella tosió varias veces”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Barbie Humana fue encontrada sin vida en la casa de un abogado.

La Barbie Humana fue encontrada sin vida en la casa de un abogado.

La policía brasileña se encuentra investigando la muerte de la influencer Barbara Jankavski (31), quien falleció en la noche del domingo, cuando su cuerpo fue encontrado en la casa de un abogado en San Pablo, con quien había compartido ciertas sustancias y relaciones íntimas. La joven era conocida por haberse sometido a 27 cirugías para parecerse a la muñeca Barbie.

Lee además
San Lorenzo, de luto por el fallecimiento de una gloria de la institución.
Deceso

Dolor en el fútbol argentino por el fallecimiento de una gloria de San Lorenzo
un trabajador recibio el sueldo de 34 companeros por error y se niega a devolver el dinero
¿Vos qué harías?

Un trabajador recibió el sueldo de 34 compañeros por error y se niega a devolver el dinero

El letrado de 51 años declaró ante la policía que había contratado los “servicios sexuales” de la influencer, y agregó que ella llegó a su casa durante la madrugada del domingo. También reveló que durante ese tiempo “usaron sustancias ilícitas y ella tosió varias veces”.

Según el portal brasileño G1, el abogado dijo que en un momento del encuentro Bárbara se quedó dormida a su lado, mientras veían la televisión. Pero después de un rato, se dio cuenta de que ella no se movía y al revisarla notó que estaba inconsciente.

Luego, llamó al servicio de emergencias médicas y el asistente que lo atendió le indicó que iniciara maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de los médicos. El abogado dijo que estuvo realizando el masaje a la influencer “por más de nueve minutos”, pero que ella nunca reaccionó.

En tanto, los médicos llegaron a la casa y sólo pudieron constatar la muerte de la joven, por lo que la Policía Militar llegó al lugar y encontró el cuerpo de Bárbara acostado boca arriba. Según indicaron los agentes, la joven presentaba “una lesión en el ojo izquierdo y marcas en la espalda”, y precisaron que solo llevaba puesta una bombacha.

Además, una mujer que había estado con ellos durante la madrugada del domingo, pero que no estaba en la casa cuando la influencer murió, dijo a la Policía que fue testigo del momento en el que Barbara “se resbaló y se cayó, lo que llevó a la lesión en el ojo”, y agregó que eso pasó alrededor de las 4 del domingo.

Muerte sospechosa de Barbara Jankavski

Finalmente, los investigadores catalogaron la muerte como “sospechosa” y ordenaron la realización de una autopsia que les permita esclarecer el caso. Su cuerpo fue retirado de la escena por un coche del Instituto Médico Legal (IML) que lo trasladó “para realizar exámenes necroscópicos y toxicológicos”.

FUENTE: Crónica

Temas
Seguí leyendo

Perú rompió relaciones diplomáticas con México

Lionel Messi en el America Business Forum: El próximo Mundial "va a ser extraordinario"

Socialista, y musulmán: Quién es y qué propone Zohran Mamdani, el alcalde electo de Nueva York

Tras su paso por el Sol, el misterioso cometa 3I/ATLAS reapareció más brillante: así se ve hoy

¿Conectás tu celular al puerto USB del auto?: conocé la razón por la que no debés hacerlo

La presidenta de México fue acosada por un hombre que la intentó besar y la tocó durante una caminata

Conmoción en una isla francesa: un conductor atropelló a distintos peatones al grito de "Alá es grande"

Por qué el Bitcoin lleva una semana de caída

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un trabajador recibio el sueldo de 34 companeros por error y se niega a devolver el dinero
¿Vos qué harías?

Un trabajador recibió el sueldo de 34 compañeros por error y se niega a devolver el dinero

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Hospital Marcial Quiroga.
Video increíble

A un policía se le escapó un detenido del Hospital Marcial Quiroga por charlar con una colega

Se conoció la identidad de las dos menores atropelladas por un auto fuera de control en el barrio Los Toneles
En Chimbas

Se conoció la identidad de las dos menores atropelladas por un auto fuera de control en el barrio Los Toneles

Imagen ilustrativa
Posible maltrato animal

Alboroto en Pocito: investigan si un metalúrgico violó a la caniche de sus hijos

Graban a un policía dándole una patada y una trompada a una mujer en Chimbas
Grave

Graban a un policía dándole una patada y una trompada a una mujer en Chimbas

Lo viejo funciona, Juan: el video del Renault 12 que le hizo frente a las Ferraris en Albardón
¡No se quedó atrás!

Lo viejo funciona, Juan: el video del Renault 12 que le hizo frente a las Ferraris en Albardón

Te Puede Interesar

Punta Negra pide noche: Turismo busca habilitar alojamiento con ecodomos y tiny houses, y un restó en una isla secreta
Planes oficiales

Punta Negra pide noche: Turismo busca habilitar alojamiento con ecodomos y "tiny houses", y un restó en una isla secreta

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tras la entrevista en Diputados, Lozano reivindicó el legado de Quattropani y pidió mantener los logros alcanzados
En busca del nuevo Fiscal General

Tras la entrevista en Diputados, Lozano reivindicó el legado de Quattropani y pidió "mantener los logros alcanzados"

Comienza el juicio por mala praxis contra una obstetra: fuerte apoyo de profesionales para la acusada
Tribunales

Comienza el juicio por mala praxis contra una obstetra: fuerte apoyo de profesionales para la acusada

UPCN debuta en la Liga Argentina y concreta su regreso al máximo torneo del vóley argentino
¡Es hoy!

UPCN debuta en la Liga Argentina y concreta su regreso al máximo torneo del vóley argentino

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos
UFI Genérica

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos