El "abogado fit" sanjuanino en el ojo de la tormenta: lo señalarán por romper una perimetral y amenazar a su ex

El abogado Jorge Emanuel Aguilar Zeballos , conocido por su alto perfil en redes sociales y que se lo caratula como el “abogado fit” , se encuentra en el ojo de la tormenta. Este viernes iba se iba a realizar la audiencia de formalización contra él por los presuntos delitos que cometió en perjuicio de su expareja. Esto no terminó pasando. La audiencia se extendió mucho por los planteos realizados por la defensa y pasó a un cuarto intermedio. Todo se resolverá el próximo miércoles 12 de noviembre a las 13 horas.

Este letrado en julio pasado fue noticia por pedir la destitución del Juez de Menores Jorge Toro . La noticia tuvo mucha repercusión en los medios sanjuaninos y ahí se conoció este “lado B” del letrado donde en redes se presentaba como "Ayudo a ABOGADOS a lograr un CUERPO FIT".

WhatsApp Image 2025-11-07 at 15.01.26 El abogado Jorge Emanuel Aguilar Zeballos.

No se sabe en detalle el delito que fiscalía quiere imputarle a Aguilar Zeballos porque la formalización no se realizó. De igual manera, en audiencia se dijo que es desobediencia a una orden judicial y amenazas simples en perjuicio de su expareja.

Fuentes allegadas manifestaron que la presunta víctima había solicitado una perimetral contra el abogado. Medidas de protección que fueron otorgadas por el juez Figuerola. Esta medida no habría sido cumplida, ya que la denunciante manifestó que Aguilar Zeballos se acercó a ella en la vía pública y la amenazó.

WhatsApp Image 2025-11-07 at 15.01.27 (2) Al fondo el defensor oficial Martín García. Luego el fiscal Roberto Ginsberg de UFI CAVIG y su ayudante, Después, Josela María Echegaray Moya, abogada querellante y su auxiliar.

La audiencia de formalización contra Jorge Emanuel Aguilar Zeballos estaba pactada para las 11 de este viernes. Lo que sabe ser un trámite de un poco más de media hora se extendió por más tiempo. La formalización directamente no se hizo. Desde que se inició la audiencia, el abogado defensor de Aguilar -defensor oficial Martín García- realizó diferentes planteos que hicieron dilatarla.

El primer lugar pidió que el juez de Garantías Javier Figuerola se recuse. Argumentó lo que dice el Inciso 8 del Artículo 71 del Código Procesal Penal de San Juan. Es decir que el defensor planteó que el juez tiene una relación previa con el acusado. La fiscalía a cargo del fiscal de UFI CAVIG Roberto Ginsberg y la querella a cargo de Josela María Echegaray Moya rechazaron este pedido y finalmente, el magistrado denegó esta recusación.

WhatsApp Image 2025-11-07 at 15.01.27 (1) Juez de Garantías Javier Figuerola.

Tiempo de San Juan ingresó a la audiencia y Aguilar Zeballos planteó que la prensa no debía estar presente. A lo que el juez -sin comenzar la audiencia- confirmó que si podía estarlo porque son audiencia de carácter público.

Luego se retomó el cuarto intermedio y el abogado defensor solicitó la palabra. Ahora planteó nuevamente la recusación del juez, donde iba a hacer el planteo de manera escrita. En sus palabras dijo que él había solicitado la recusación por el Inciso 8, que significa que una de las partes interesadas ya ha iniciado una acción legal para destituir al juez que está a punto de iniciar el proceso.

La palabra pasó a manos del fiscal Ginsberg y argumentó que el planteo ya se había hecho de manera verbal, que el juez había resulto y que la audiencia debía seguir para que se haga la formalización. La abogada que representa a la denunciante, tomó la palabra y manifestó que la maniobra realizada por el doctor García era para dilatar la audiencia y que la atención se desvíe en otros puntos.

image "Abogado fit", así se presenta en sus perfiles Aguilar Zevallos.

Mientras el juez empezó a resolver por esta situación, Aguilar Zeballos empezó a hacer ademanes con su cabeza y gestos. Ante esta actitud, Figuerola paró la lectura de su resolución y se dirigió directamente a él diciéndole que no iba a tolerar las faltas de respeto, ya que no era la primera vez que pasaba en la audiencia. Finalmente, el juez no dio a lugar a lo solicitado por García.

Estaba todo preparado para que el fin de esta audiencia, pero el defensor oficial pidió de nuevo la palabra y requirió la recusación del fiscal del caso, Roberto Ginsberg, ya que él habría actuado en otros legajos donde Aguilar Zeballos estaba involucrado.

Ginsberg esbozó en audiencia que Aguilar Zeballos ya sabía de antemano que él era el fiscal instructor y que durante todo ese lapso nunca pidió la recusación por escrito. Explicó que el denunciado solo hizo tres presentaciones y que todas solicitaban la desestimación de la denuncia. Agregando también que esta recusación formulada oralmente por la defensa la debe resolver un fiscal superior, en este caso la otra fiscal coordinadora de UFI CAVIG, Claudia Ruiz Carignano.

Finalmente, tras dos horas de ida y vueltas entre las partes, la audiencia de formalización no se realizó y está pendiente en iniciarse. El próximo miércoles primero se resolverá la recusación y ahí se dispondrá si finalmente se hace o no.