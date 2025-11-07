Sigue grave Valentín, el joven que chocó de atrás a un tractor y terminó aplastado en Pocito

Sergio Valentín Reta, de 26 años, el miércoles en la siesta protagonizó un violento choque con su moto Motomel 110cc en Pocito . Por razones que se están tratando de establecer, chocó de atrás a un tractor que circulaba por calle Vidart.

El impacto fue impresionante, porque él y la moto terminaron aprisionados en el tractor. Pudieron salir y él quedó tirado en la calle con heridas gravísimas, pero consciente. Fue enviado al Hospital Rawson de urgencia y ahí se confirmó el parte médico. Este joven sufrió: politraumatismo grave, hemo neumotórax, hematoma hepático y esplénico, fractura abierta de tórax, fractura costal anterior, fractura de ambas muñecas, fractura de fémur, fractura de tibia, fractura expuesta de rotula (las tres últimas se desconoce de cual pierna).

Desde la Justicia expresaron que su cuadro es crítico y que están esperando cómo evoluciona. Sobre el choque en sí, esta parte cree que el conductor de la moto se despistó, no miró hacia adelante y se encontró con el otro vehículo de gran porte.

El siniestro ocurrió el pasado miércoles, alrededor de las 16 horas, por Vidart entre calles 13 y 14.

En las redes sociales hubo varios mensajes de aliento para Valentín Reta para que se mejore lo más pronto posible. “Vamos todos los pibes pidamos cadena de oración por nuestro amigo”, escribió uno de sus amigos.

Valentín es fanático de Atenas de Pocito, el club le dedicó un mensaje y hasta los hinchas de su clásico rival han pedido oraciones por él, para que salga de este momento terrible.