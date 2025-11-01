Pocito: amenazó con un arma a unas adolescentes que estaban buscando unos perros perdidos

Lo que comenzó como una simple búsqueda de unos perros perdidos terminó en una situación de miedo y amenaza en el departamento Pocito. Cinco menores de edad salieron una tarde de septiembre a buscar a sus mascotas, pero cuando los animales ingresaron al patio de un vecino, el hombre salió enfurecido y las amedrentó con un arma de fuego.

El episodio ocurrió el 21 de septiembre de 2025 , cuando L.T. , de 13 años, y sus amigas caminaban por la zona de calle General Acha y Calle 7 , intentando recuperar a los tres perros que se habían escapado de su casa. Los animales se metieron en la propiedad de Alberto Giménez , un vecino que vive a pocas casas de distancia.

Las niñas se acercaron hasta el portón para pedir permiso y recuperar a los animales, pero la reacción del hombre fue completamente desmedida: salió alterado, exhibió un arma de fuego y, de manera intimidante, las invitó a ingresar. Asustadas, las menores corrieron hasta la vivienda de una de ellas para pedir ayuda.

La denuncia fue radicada poco después y el caso quedó en manos de la UFI Genérica a cargo de la fiscal Daniela Pringles, junto a la ayudante fiscal Paula Amarfil y el auxiliar Rodrigo Herrera.

Tras reunir los elementos probatorios, la Fiscalía imputó a Giménez por el delito de amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, previsto en el artículo 149 bis del Código Penal. Finalmente, la causa se resolvió este viernes mediante un juicio abreviado, ante el juez de Garantías Javier Figuerola, quien declaró culpable y condenó a Alberto Giménez a un año de prisión condicional.