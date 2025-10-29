Detuvieron a un menor por el robo de una bicicleta en Pocito

Un adolescente de 16 años fue detenido por la Policía en el barrio Huarpe , en el departamento de Pocito , acusado de haber robado una bicicleta momentos antes.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en inmediaciones de calle Agustín Gómez y Frías , donde el menor habría sustraído una bicicleta rodado 29, marca SLP, color verde con negro . Tras el robo, el joven se dio a la fuga en dirección al barrio René Favaloro .

La Sala de Monitoreo alertó a los efectivos, quienes realizaron recorridas por la zona hasta lograr visualizar al sospechoso con el rodado en su poder en el barrio Huarpe, donde fue aprehendido.

El propietario de la bicicleta, Claudio Adrián Conejero, reconoció tanto el vehículo como al menor detenido como autor del hecho.

La causa quedó bajo la intervención de la Dra. Julia Camus, jueza del Primer Juzgado de Menores, quien dispuso el inicio del procedimiento judicial por el delito de robo y el traslado del joven al Centro de Admisión y Derivación (CAD).