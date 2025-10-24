viernes 24 de octubre 2025

Capital

Una mujer fue golpeada por un ladrón que le robó el celular y pudo recuperarlo gracias a la astucia de su hijo

El robo ocurrió a bordo de un colectivo y el sujeto agresor, de 21 años, fue detenido después del hecho, luego de un intento de fuga.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El joven de 21 años que agredió a una mujer en el colectivo para robarle el celular, fue descubierto, intentó huir y terminó detenido.

El joven de 21 años que agredió a una mujer en el colectivo para robarle el celular, fue descubierto, intentó huir y terminó detenido.

Una mujer fue víctima de un robo violento dentro de un colectivo, mientras circulaba por la Capital. El agresor, un joven de 21 años, le arrebató el celular y la golpeó. La rápida reacción del hijo de la víctima permitió localizar el teléfono y alertar a la policía, que finalmente detuvo al sospechoso.

El detenido fue identificado como Jesús Nahuel Flores Nuñez, quien fue interceptado por la policía en la intersección de Mendoza y Mary O’Graham. Durante la detención, el joven intentó escapar y profirió insultos contra los agentes, pero no pudo evitar ser aprehendido.

image

El teléfono celular sustraído, un Samsung modelo S24, fue recuperado y reconocido por la víctima como de su propiedad. La denuncia formal y el seguimiento del caso están a cargo de la UFI Flagrancia, bajo la supervisión del Dr. Cuneo Sergio.

El detenido quedó a disposición de la justicia, mientras las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes.

