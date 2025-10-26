domingo 26 de octubre 2025

Elecciones 2025

Marcelo Orrego votó en Santa Lucía: recordó a su padre y calificó a los candidatos del espacio como "ángeles"

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, llegó hasta la Escuela Valle del Tulum para emitir su voto. Lo hizo acompañado de los candidatos del espacio, a quienes calificó de “ángeles”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Minutos pasadas las 11 de la mañana arribó hasta la Escuela Valle del Tulum el gobernador de San Juan Marcelo Orrego. Lo hizo acompañado de los candidatos del Frente Por San Juan, Fabián Martín, Laura Palma y Federico Rizo. Antes de emitir su voto, tuvo contacto con los medios presentes.

Consultado sobre cómo inició la jornada, el mandatario provincial aprovechó la oportunidad para recordar a su padre, compartiendo un momento importante de su vida política. “Comienzo la mañana en el mismo lugar, por una anécdota. Cuando fui por primera vez candidato a intendente era joven, tenía 32 años. Cuatro meses antes le pedí a mi papá que me compartiera su experiencia para poder disfrutar de la experiencia del otro, aparte gratis y más si te la da tu papá”, dijo.

image

Y continuó: “Le pregunté por dónde debía comenzar y me dijo que empezara por la Parroquia de Santa Lucía para que Dios me ayude”.

El resto de la jornada tienen previsto recorrer varias escuelas para tomar contacto con los fiscales del espacio, que desde primera hora están realizando sus labores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1982456838583898604&partner=&hide_thread=false

En rueda de prensa el mandatario provincial halagó a los candidatos que lo acompañaban. Al respecto, dijo: “Tengo la oportunidad de estar acá con nuestros candidatos, que son como ángeles que tengo en mi espalda, porque custodian los intereses de San Juan. Cualquiera sea el resultado, espero que sea positivo. En definitiva, que vayamos a votar, disfrutemos del día. Desde las 18 podremos hablar un poco más holgados”.

image

Además, remarcó la importancia de contar con legisladores que respondan al espacio y por ende a los mismos intereses de la gobernación. “Si tenemos diputados en esa banca, lo que van a defender son los intereses de San Juan”, dijo, dejando en claro una línea marcada desde el inicio de la campaña, alejándose de frentes nacionales.

“Soy una gradecido de la vida por llevar estos candidatos que en definitiva me hacen sentir orgulloso”, reflexionó el mandatario provincial, Marcelo Orrego.

