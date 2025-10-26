domingo 26 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Elecciones 2025

Fabián Martín, antes de votar: "Ojalá el porcentaje de votantes sea elevado"

El vicegobernador de San Juan y candidato en primer término del frente Por San Juan llegó hasta la Escuela Provincia de Mendoza, en Rivadavia, para emitir su voto. Las declaraciones en la previa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El actual vicegobernador de San Juan y candadito en primer término del frente Por San Juan, Fabián Martín, llegó minutos posterior a las 9 de la mañana a la Escuela provincia de Mendoza, en Rivadavia, para emitir su voto. Acompañado del intendente Sergio Miodowsky, tuvo contacto con los medios presentes antes de emitir su voto.

Lee además
el mileismo venceria a schiaretti en mano a mano en cordoba
Elecciones 2025 en el país

El mileísmo vencería a Schiaretti en mano a mano en Córdoba
en mendoza afirman que hay un amplio triunfo de milei, con luis petri a la cabeza
Elecciones 2025 en el país

En Mendoza afirman que hay un amplio triunfo de Milei, con Luis Petri a la cabeza

“Esperemos que tengamos un buen porcentaje de votantes y que muchos sanjuaninos participen”, destacó el candidato del orreguismo. Y agregó en otro momento de la conversación: “Que vayan a votar, que voten por quien mejor les parezca. Pero que voten, que no pierdan ese derecho. Que tal vez el día de elecciones es el único día donde todos somos iguales”.

image

Con relación a cómo se vivirá el resto de la jornada, indicó que esperan sobre las 21 contar con los primeros resultados en la provincia. “Creo que por lo menos en San Juan va a ser muy rápido el corte”, precisó en rueda de prensa.

Posterior a las 18, cuando culmine el acto electoral, Martín detallo que esperaran los resultados en compañía de los otros candidatos del frente, Laura Palma y Federico Rizzo, y demás referentes del orreguimos, encabezado por el gobernador Marcelo Orrego.

Temas
Seguí leyendo

El peronismo apuesta por un triunfo en provincia de Buenos Aires: en qué distritos se ven ganadores

Javier Milei llegó al búnker de La Libertad Avanza, con expectativas por los resultados

Cerraron los comicios, con una participación del 71% del padrón en San Juan

Votó el 66% del padrón en el país, el número más bajo de las legislativas desde 1983

El insólito descuido por el que la madre de Javier Milei casi no pudo votar

Sergio Vallejos subrayó la transparencia y eficacia de la Boleta Única Papel

Gastón Briozzo celebró la implementación del BUP: "El sistema es muy sencillo"

Yolanda Agüero: "Muchos jóvenes confunden Partido Libertario con Libertad Avanza"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
uno a uno, estos son los candidatos a diputados nacionales en san juan
Elecciones 2025

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Así se ve en ruta el megaoperativo con 7 camiones que trae a San Juan la máquina única en el país para la revolución solar provincial.  
Inédito

Un gigante en ruta de Chile a San Juan: 100 toneladas, 7 camiones y custodia especial para el traslado de la máquina que cambiará la industria provincial

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan
Elecciones 2025

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan

San Juan votó: seguí el minuto a minuto del domingo electoral
En vivo

San Juan votó: seguí el minuto a minuto del domingo electoral

Casamiento multado y un kiosco clausurado, el saldo de los que incumplieron la veda electoral
Elecciones

Casamiento multado y un kiosco clausurado, el saldo de los que incumplieron la veda electoral

San Juan vota: estreno de la boleta única y renovación de tres bancas
Elecciones 2025

San Juan vota: estreno de la boleta única y renovación de tres bancas

Te Puede Interesar

La asistencia a las urnas en San Juan, mayor que a nivel nacional, pero escasa con respecto a la participación local de los últimos 20 años.
En números

El 71% de los sanjuaninos asistió a las urnas: mejor que a nivel nacional, pero la peor participación en 20 años en la provincia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Boleta Única de Papel: un estreno sin tropiezos que transformó la experiencia de votar en San Juan
Debut

Boleta Única de Papel: un estreno sin tropiezos que transformó la experiencia de votar en San Juan

Elecciones en San Juan: denuncias mínimas y la curiosa anécdota del presidente de mesa que llevó la urna al baño
Legislativas 2025

Elecciones en San Juan: denuncias mínimas y la curiosa anécdota del presidente de mesa que llevó la urna al baño

Javier Milei llegó al búnker de La Libertad Avanza, con expectativas por los resultados
Elecciones 2025 en el país

Javier Milei llegó al búnker de La Libertad Avanza, con expectativas por los resultados

Domingo electoral a puro mate en el Parque de Mayo
Fotos

Domingo electoral a puro mate en el Parque de Mayo