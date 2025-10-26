Impactante video del choque entre una bicicleta y una moto en Capital

En la tarde de este sábado se produjo un violento siniestro vial entre una bicicleta y una moto en la esquina de Güemes y Saturnino Sarassa en Capital. Por el producto del choque, dos mujeres tuvieron que ser trasladadas al Hospital Rawson con diferentes heridas.

Delitos Especiales Manejaba con casi el quíntuple de alcohol en sangre y chocó contra un árbol en Angaco

Fuentes judiciales manifestaron que la motocicleta era conducida por Brisa Candela Gravano, de 20 años. En la bicicleta iba Faustina Lamas, de 63 años,

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Siniestro vial en Capital En la tarde de este sábado se produjo un violento siniestro vial entre una bicicleta y una moto en la esquina de Güemes y Saturnino Sarassa en Capital. Por el producto del choque, dos mujeres tuvieron que ser trasladadas al Hospital Rawson con diferentes heridas. Fuentes judiciales manifestaron que la motocicleta era conducida por Brisa Candela Gravano, de 20 años. En la bicicleta iba Faustina Lamas, de 63 años. Todos los detalles en @tiempodesanjuan #siniestrovial #sanjuan #seguridadvial #tiempodesanjuan" View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

Sobre la mecánica del siniestro, el mismo ocurrió en la esquina de Güemes y Saturnino Sarassa. La ciclista circulaba por Güemes de Norte a Sur y la bicicleta por Faustina Lamas por Sarassa de Oeste a Este.

Las dos protagonistas terminaron heridas y tuvieron que ser trasladas de urgencia al Hospital Rawson. No dieron a conocer en detalles que lesiones sufrió cada una. Un detalle importante para el Ministerio Público Fiscal es que una cámara de seguridad muestra el momento exacto del siniestro.

El caso está siendo investigado por la UFI N°1 de UFI Delitos Especiales a cargo del fiscal Iván Grassi.