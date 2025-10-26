domingo 26 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Delitos Especiales

Impactante video del choque entre una bicicleta y una moto en Capital

El hecho ocurrió en la tarde de este sábado y quedó grabado por las cámaras de seguridad. Las protagonistas fueron trasladadas al hospital.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-26 at 10.06.02 (1)

En la tarde de este sábado se produjo un violento siniestro vial entre una bicicleta y una moto en la esquina de Güemes y Saturnino Sarassa en Capital. Por el producto del choque, dos mujeres tuvieron que ser trasladadas al Hospital Rawson con diferentes heridas.

Lee además
un motociclista herido al chocar contra un auto en rawson
Investigación

Un motociclista herido al chocar contra un auto en Rawson
manejaba con casi el quintuple de alcohol en sangre y choco contra un arbol en angaco
Delitos Especiales

Manejaba con casi el quíntuple de alcohol en sangre y chocó contra un árbol en Angaco

Fuentes judiciales manifestaron que la motocicleta era conducida por Brisa Candela Gravano, de 20 años. En la bicicleta iba Faustina Lamas, de 63 años,

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Siniestro vial en Capital En la tarde de este sábado se produjo un violento siniestro vial entre una bicicleta y una moto en la esquina de Güemes y Saturnino Sarassa en Capital. Por el producto del choque, dos mujeres tuvieron que ser trasladadas al Hospital Rawson con diferentes heridas. Fuentes judiciales manifestaron que la motocicleta era conducida por Brisa Candela Gravano, de 20 años. En la bicicleta iba Faustina Lamas, de 63 años. Todos los detalles en @tiempodesanjuan #siniestrovial #sanjuan #seguridadvial #tiempodesanjuan"

Sobre la mecánica del siniestro, el mismo ocurrió en la esquina de Güemes y Saturnino Sarassa. La ciclista circulaba por Güemes de Norte a Sur y la bicicleta por Faustina Lamas por Sarassa de Oeste a Este.

Las dos protagonistas terminaron heridas y tuvieron que ser trasladas de urgencia al Hospital Rawson. No dieron a conocer en detalles que lesiones sufrió cada una. Un detalle importante para el Ministerio Público Fiscal es que una cámara de seguridad muestra el momento exacto del siniestro.

El caso está siendo investigado por la UFI N°1 de UFI Delitos Especiales a cargo del fiscal Iván Grassi.

WhatsApp Image 2025-10-26 at 10.06.02

Temas
Seguí leyendo

Un reconocido jugador de Boca, en problemas: lo denunciaron por causar un choque en una ruta

Un colectivo atropelló a un ciclista que pasó en rojo: tuvo que ser hospitalizado

La dan probation a un empleado del Marcial Quiroga por violencia de género

Violento conflicto vecinal en Caucete: rompieron los vidrios de una casa cuando una beba almorzaba

Intentó robar en una finca de San Martín y terminó detenido por los vecinos

Desde una Play hasta un ventilador de techo: recuperaron gran cantidad de objetos robados en Chimbas

Tras la pelea que provocó la muerte de Emir, se viralizó un video de un nuevo enfrentamiento, ahora entre chicas

Video: rescatan a una mujer que se fracturó la pierna mientras hacía trekking en Ullum

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
violento conflicto vecinal en caucete: rompieron los vidrios de una casa cuando una beba almorzaba
Video

Violento conflicto vecinal en Caucete: rompieron los vidrios de una casa cuando una beba almorzaba

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Así se ve en ruta el megaoperativo con 7 camiones que trae a San Juan la máquina única en el país para la revolución solar provincial.  
Inédito

Un gigante en ruta de Chile a San Juan: 100 toneladas, 7 camiones y custodia especial para el traslado de la máquina que cambiará la industria provincial

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan
Elecciones 2025

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan

Los pasillos de la escuela. Foto: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: la escuela "fantasma" de Caucete, entre el olvido y las paredes donde permanecen huellas

El puente sobre el lago del Parque de Mayo se construirá en hormigón y será iluminado para el deleite de grandes y chicos.  video
Histórica obra

Los secretos del lifting al lago del Parque de Mayo: sistema de aireado, aguas danzantes y un puente peatonal de 57 metros

San Juan vota: estreno de la boleta única y renovación de tres bancas
Elecciones 2025

San Juan vota: estreno de la boleta única y renovación de tres bancas

Te Puede Interesar

San Juan vota: seguí el minuto a minuto del domingo electoral
En vivo

San Juan vota: seguí el minuto a minuto del domingo electoral

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marcelo Orrego votó en Santa Lucía: recordó a su padre y calificó a los candidatos del espacio como ángeles
Elecciones 2025

Marcelo Orrego votó en Santa Lucía: recordó a su padre y calificó a los candidatos del espacio como "ángeles"

En el país, ya votó casi el 23% del padrón
Elecciones 2025

En el país, ya votó casi el 23% del padrón

Javier Milei votó en Ciudad de Buenos Aires, saludó a la militancia y no habló con la prensa
Elecciones 2025

Javier Milei votó en Ciudad de Buenos Aires, saludó a la militancia y no habló con la prensa

Sergio Uñac votó en Pocito: Cada elección es una oportunidad de para reafirmar nuestro compromiso con la democracia
Elecciones 2025

Sergio Uñac votó en Pocito: "Cada elección es una oportunidad de para reafirmar nuestro compromiso con la democracia"