Manejaba con casi el quíntuple de alcohol en sangre y chocó contra un árbol en Angaco

A primera hora de este jueves se registró un violento siniestro vial en Angaco. Un camioneta Ford F100 terminó estampada contra un árbol. Dos personas terminaron con diferentes heridas. El conductor se le hizo el test de alcoholemia y tenía casi el quíntuple de alcohol en sangre.

Según informaron fuentes judiciales, el vehículo era conducido por Pedro Reinoso y lo acompañaba Marcelo Mauricio Laciar Olivera . Ambos se desplazaban de oeste a este cuando, por motivos que se investigan, el conductor perdió el control del rodado. La camioneta se desvió hacia la banquina sur y terminó impactando de lleno contra un eucalipto.

Producto del fuerte golpe, el acompañante debió ser asistido por personal de emergencias médicas y posteriormente trasladado al Hospital Rawson, donde se le realizaron placas para evaluar las lesiones.

Durante las actuaciones, se le practicó el test de alcoholemia al conductor, que arrojó un resultado alarmante: 2,32 gramos de alcohol por litro de sangre, casi cinco veces más del límite permitido por la ley.

Por estas horas, Reinoso quedó a disposición de las autoridades policiales y judiciales, mientras se evalúan las responsabilidades por el siniestro.