viernes 24 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
De película

La trama de la persecución en Caucete: una investigación iniciada a más de 1.700 kilómetros y con un pedido de captura en La Rioja

El procedimiento que terminó con tres detenidos en el centro de Caucete fue el cierre de una investigación iniciada en Misiones, que permitió seguir el rastro de una encomienda hasta San Juan. La Secretaría de Seguridad brindó los datos oficiales sobre el impactante operativo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El operativo que sorprendió a los vecinos de Caucete el jueves por la tarde fue, en realidad, la etapa final de una investigación de largo alcance que comenzó a más de 1.700 kilómetros de distancia, en Misiones. A través de tareas de inteligencia encubierta, las fuerzas federales lograron determinar la identidad del destinatario de un cargamento sospechoso y reconstruir el itinerario de una encomienda que contenía marihuana oculta entre mercadería declarada como bijouterie.

Lee además
revuelo en caucete: detienen a tres sujetos con 17kg de marihuana, en medio de una persecucion
Gendarmería Nacional

Revuelo en Caucete: detienen a tres sujetos con 17kg de marihuana, en medio de una persecución
Los dos sujetos que quedaron detenidos tras una persecución que abarcó tres departamentos sanjuaninos.
De película

Una persecución policial recorrió tres departamentos sanjuaninos y terminó con dos detenidos

Fuentes oficiales de la Secretaría de Seguridad informaron que la pesquisa permitió detectar una red dedicada al transporte y comercialización de drogas con conexiones en Misiones, La Rioja y San Juan. En paralelo, se constató que uno de los implicados tenía un pedido de captura activo emitido por un tribunal riojano, por lo que se libró el oficio correspondiente para dar con su paradero y proceder a su detención.

image

La acción fue coordinada entre la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional, el Escuadrón 66 “San Juan”, la Unidad de Inteligencia Criminal San Juan, y los departamentos Drogas Ilegales (D-5) y Análisis de la Información (D-2) de la Policía de San Juan. Según el comunicado oficial, el trabajo conjunto puso de manifiesto “la alta capacidad operativa y de articulación entre fuerzas nacionales y provinciales”, lo que permitió neutralizar un eslabón del narcotráfico interprovincial y avanzar en la desarticulación de redes criminales dedicadas al comercio ilícito de estupefacientes.

El procedimiento culminó en la tarde del jueves, frente a las oficinas del Correo Argentino de Caucete, cuando tres personas se presentaron para retirar el paquete vigilado. En una intervención rápida, los efectivos procedieron a la aprehensión de los sospechosos, todos mayores de edad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1981474952999018530&partner=&hide_thread=false

Durante el operativo, los gendarmes secuestraron 15 kilos con 800 gramos de Cannabis Sativa, un vehículo, cuatro teléfonos celulares, $62.000 en efectivo y distintos elementos de interés para la causa.

Según las primeras versiones recogidas en el lugar, la maniobra incluyó una breve persecución en la vía pública, luego de que uno de los sospechosos intentara escapar en auto y colisionara con otro vehículo estacionado. La situación fue rápidamente controlada por el personal interviniente, que valló la zona y procedió con las pericias correspondientes.

La investigación continúa bajo directivas judiciales y con la colaboración de las autoridades de La Rioja.

Temas
Seguí leyendo

Juntos a la par: circulaban cada uno en una moto y se las secuestraron por irregularidades

Las imágenes de la "casa del horror" donde se perpetró el triple crimen de Florencia Varela

Se conoció la causa de muerte de Agustina, la adolescente de Sarmiento: que pasó en las horas previas

Identificaron al empleado municipal de Santa Lucía que murió mientras trabajaba

Buscan a un vecino de Albardón que salió a pagar unas facturas y no regresó

Una mujer fue golpeada por un ladrón que le robó el celular y pudo recuperarlo gracias a la astucia de su hijo

La estafa del 4% diario: así cayeron los sanjuaninos en la trampa de Zunkets IFC

El viento derribó un árbol de gran tamaño en el Jardín de los Poetas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
identificaron al empleado municipal de santa lucia que murio mientras trabajaba
Triste noticia

Identificaron al empleado municipal de Santa Lucía que murió mientras trabajaba

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El viento Zonda podría llegar esta tarde para la zona oeste de la geografía sanjuanina.
Pronóstico

Alerta amarilla por viento Zonda para varios departamentos de San Juan: a qué hora llegaría

Tensión en la Peatonal sanjuanina por un ladrón que quiso llevarse dos camperones y terminó con las manos vacías
Video

Tensión en la Peatonal sanjuanina por un ladrón que quiso llevarse dos camperones y terminó con las manos vacías

Identificaron al empleado municipal de Santa Lucía que murió mientras trabajaba
Triste noticia

Identificaron al empleado municipal de Santa Lucía que murió mientras trabajaba

Video: afirman que atacaron con bombas molotov la casa del único apuntado de la muerte en la Villa San Patricio
Chimbas

Video: afirman que atacaron con bombas molotov la casa del único apuntado de la muerte en la Villa San Patricio

Se conoció la causa de muerte de Agustina, la adolescente de Sarmiento: que pasó en las horas previas
Delitos Especiales

Se conoció la causa de muerte de Agustina, la adolescente de Sarmiento: que pasó en las horas previas

Te Puede Interesar

Brindis en Iglesia: el vino que hicieron estudiantes de Rodeo se lleva el oro y el reconocimiento de los enólogos
Educación técnica y orgullo sanjuanino

Brindis en Iglesia: el vino que hicieron estudiantes de Rodeo se lleva el oro y el reconocimiento de los enólogos

Por Elizabeth Pérez
La trama de la persecución en Caucete: una investigación iniciada a más de 1.700 kilómetros y con un pedido de captura en La Rioja
De película

La trama de la persecución en Caucete: una investigación iniciada a más de 1.700 kilómetros y con un pedido de captura en La Rioja

Se conoció la causa de muerte de Agustina, la adolescente de Sarmiento: que pasó en las horas previas
Delitos Especiales

Se conoció la causa de muerte de Agustina, la adolescente de Sarmiento: que pasó en las horas previas

Es increíble, podría haber estado en San Juan: el Kun Agüero contó detalles de su casi pase al Verdinegro
Video

"Es increíble, podría haber estado en San Juan": el Kun Agüero contó detalles de su casi pase al Verdinegro

Nuevo aumento en los cigarrillos y su incidencia en las ventas de los kioscos en San Juan
Incremento

Nuevo aumento en los cigarrillos y su incidencia en las ventas de los kioscos en San Juan