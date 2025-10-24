La trama de la persecución en Caucete: una investigación iniciada a más de 1.700 kilómetros y con un pedido de captura en La Rioja

El operativo que sorprendió a los vecinos de Caucete el jueves por la tarde fue, en realidad, la etapa final de una investigación de largo alcance que comenzó a más de 1.700 kilómetros de distancia, en Misiones . A través de tareas de inteligencia encubierta, las fuerzas federales lograron determinar la identidad del destinatario de un cargamento sospechoso y reconstruir el itinerario de una encomienda que contenía marihuana oculta entre mercadería declarada como bijouterie.

Gendarmería Nacional Revuelo en Caucete: detienen a tres sujetos con 17kg de marihuana, en medio de una persecución

Fuentes oficiales de la Secretaría de Seguridad informaron que la pesquisa permitió detectar una red dedicada al transporte y comercialización de drogas con conexiones en Misiones, La Rioja y San Juan. En paralelo, se constató que uno de los implicados tenía un pedido de captura activo emitido por un tribunal riojano, por lo que se libró el oficio correspondiente para dar con su paradero y proceder a su detención.

image

La acción fue coordinada entre la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional, el Escuadrón 66 “San Juan”, la Unidad de Inteligencia Criminal San Juan, y los departamentos Drogas Ilegales (D-5) y Análisis de la Información (D-2) de la Policía de San Juan. Según el comunicado oficial, el trabajo conjunto puso de manifiesto “la alta capacidad operativa y de articulación entre fuerzas nacionales y provinciales”, lo que permitió neutralizar un eslabón del narcotráfico interprovincial y avanzar en la desarticulación de redes criminales dedicadas al comercio ilícito de estupefacientes.

El procedimiento culminó en la tarde del jueves, frente a las oficinas del Correo Argentino de Caucete, cuando tres personas se presentaron para retirar el paquete vigilado. En una intervención rápida, los efectivos procedieron a la aprehensión de los sospechosos, todos mayores de edad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1981474952999018530&partner=&hide_thread=false Revuelo en Caucete: detienen a tres sujetos con 17kg de marihuana, en medio de una persecución pic.twitter.com/NXLJmSZYrT — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) October 23, 2025

Durante el operativo, los gendarmes secuestraron 15 kilos con 800 gramos de Cannabis Sativa, un vehículo, cuatro teléfonos celulares, $62.000 en efectivo y distintos elementos de interés para la causa.

Según las primeras versiones recogidas en el lugar, la maniobra incluyó una breve persecución en la vía pública, luego de que uno de los sospechosos intentara escapar en auto y colisionara con otro vehículo estacionado. La situación fue rápidamente controlada por el personal interviniente, que valló la zona y procedió con las pericias correspondientes.

La investigación continúa bajo directivas judiciales y con la colaboración de las autoridades de La Rioja.