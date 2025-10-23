jueves 23 de octubre 2025

Gendarmería Nacional

Revuelo en Caucete: detienen a tres sujetos con 17kg de marihuana, en medio de una persecución

El hecho sucedió en las inmediaciones del Correo Argentino y sorprendió a la gente que circulaba por el lugar, dado que los uniformados encarnaron un despliegue de película. Dos sospechosos intentaron escapar y, en medio de la fuga, chocaron a un auto estacionado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gentileza InfoCaucete

Gentileza InfoCaucete

Un despliegue de película se registró este jueves en Caucete, donde personal de Gendarmería Nacional atrapó a tres sujetos en medio de un operativo de drogas en la vía pública. Frente a los ojos de varios testigos que circulaban por el lugar, el procedimiento que llamó la atención resultó positivo pues se secuestraron 17kg de marihuana.

Acorde informó InfoCaucete, el suceso tuvo lugar en las inmediaciones del Correo Argentino, situado frente a la plaza departamental, donde los uniformados procedieron con la detención de tres personas que esperaban una encomienda con la sustancia prohibida, que provenía de Liniers, de Buenos Aires. Lo que se había declarado en su interior era mercadería vinculada a la bijouterie.

Según fuentes policiales, una mujer se presentó para retirar el paquete, y al salir del edificio fue interceptada por los gendarmes. En ese momento, sus acompañantes, un hombre oriundo de Rivadavia y otra mujer de Santa Lucía, se dieron cuenta de lo que sucedía y emprendieron la fuga.

3
Gentileza Ariel Rodríguez

Gentileza Ariel Rodríguez

El conductor del vehículo en el que se desplazaban los detenidos aceleró para huir, pero terminó impactando contra un auto estacionado frente a las oficinas de OSSE del departamento. La maniobra desató una persecución de unos 60 metros, que concluyó con la intervención de los efectivos, quienes redujeron al sospechoso.

Acorde informaron las autoridades, la encomienda contenía cuatro bultos compactados con marihuana, con un peso total de 17 kilos.

La zona donde se observó el procedimiento permaneció vallada durante varios minutos, precisó el medio mientras se realizaban las pericias y el secuestro del material prohibido.

Por su parte, un periodista local, Ariel Rodríguez, posteó en sus redes algunas imágenes del hecho y dejó trascender una versión que resulta alarmante. Al parecer, uno de los sospechosos que terminó tras las rejas habría estado armado y, no sólo eso, sino que además habría amenazado a una mujer durante el despliegue.

4
Gentileza Ariel Rodríguez

Gentileza Ariel Rodríguez

Lo cierto es que, a pesar del revuelo que se generó y los momentos de tensión, Gendarmería, que contó con la colaboración de la Policía Federal, la situación fue controlada.

