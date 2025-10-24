Sin perdón de Dios, robó focos de una iglesia en Albardón y quedó filmado

Conmoción en La Laja por un insólito robo. Un hombre ingresó a la parroquia Santa Bárbara y, sin medir consecuencias, se llevó varios focos que iluminaban el templo de Albardón. Quedó filmado y difundieron el video.
Sucedió en La Laja. El robo quedó registrado por cámaras de seguridad y rápidamente se viralizó entre los vecinos.
El robo quedó registrado por cámaras de seguridad y rápidamente se viralizó entre los vecinos, quienes no salían de su asombro por la falta de respeto hacia un espacio tan querido por la comunidad. Los focos habían sido colocados hace poco tiempo gracias a colectas y aportes de los propios feligreses.
“Nos costó mucho reunir el dinero para mejorar la iluminación, y ahora pasa esto”, lamentó un vecino al enterarse del episodio.
La denuncia fue radicada ante la Policía, que ya analiza las grabaciones para dar con el responsable. Desde la parroquia, además, pidieron colaboración a quienes puedan aportar información útil para esclarecer el hecho.