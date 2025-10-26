domingo 26 de octubre 2025

En Caucete

Se vendió solo: vio a la Policía y trató de fugarse, pero fue arrestado con una bici robada

El sujeto que fue descubierto es menor de edad y, por tanto, quedó bajo las órdenes del Juzgado Penal de la Niñez.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tras una impensada persecución, personal policial de la Comisaría 9ª logró recuperar una bicicleta tipo mountain bike que habría sido sustraída, durante un operativo de prevención y seguridad realizado en Diagonal Sarmiento, en Caucete. Como consecuencia

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, los agentes Rodrigo Peñaloza y Erica Fuentes, quienes patrullaban la zona en las movilidades bici-policiales, fueron alertados por un automovilista sobre un joven que circulaba a bordo de una bicicleta gris, realizando maniobras peligrosas y obstaculizando el tránsito, poniendo en riesgo la seguridad vial.

Con los datos aportados, los efectivos ubicaron al individuo en inmediaciones de la Plaza Departamental y le ordenaron detenerse. Sin embargo, el sospechoso hizo caso omiso y emprendió la huida, dando inicio a una breve persecución por calle Ignacio de la Roza, en dirección norte-sur, hasta ser interceptado en la intersección de Godoy Cruz y Urquiza.

Allí, los efectivos identificaron al joven, quien resultó ser menor de edad, de apellido Quiroga, de 17 años, domiciliado en calle Aberastain s/n, Caucete. Al no poder acreditar la propiedad del rodado, se procedió al secuestro de la bicicleta, de color gris, sin marca visible y con número de cuadro JST1081, quedando como medio de prueba en la causa.

El hecho fue informado al Primer Juzgado de Menores, a cargo del juez Jorge Toro, quien dispuso la formación del expediente contravencional por infracción al Código de Faltas Provincial, vinculados a la inobservancia de disposiciones legales vigentes y entorpecimiento de servicios esenciales.

Finalmente, el menor fue entregado a su padre, de apellido Quiroga, de 52 años, quien se presentó con la documentación correspondiente. La entrega se realizó en buen estado de salud y en conformidad con las disposiciones judiciales.

