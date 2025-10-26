El Tribunal Electoral informó una participación del 13% antes de las 11 de la mañana

El Tribunal Electoral de San Juan, integrado por su presidente Pablo Quiróz y los miembros Adrián García Nieto y Fernando Alcaraz, brindó una conferencia de prensa en la Secretaría Electoral para informar el avance de las elecciones legislativas 2025. Según detallaron, antes de las 11 de la mañana ya había votado el 13% del padrón provincial.

Quiróz destacó que “no se reportó ningún incidente en ninguna escuela”, lo que refleja una jornada tranquila y ordenada en toda la provincia. Cabe recordar que el diputado nacional José Peluc había denunciado irregularidades en dos escuelas de Caucete y una de Zonda, aunque el Tribunal no confirmó ningún inconveniente.

image Además, las autoridades electorales informaron que los primeros resultados oficiales se podrán conocer recién a partir de las 21 horas, una vez finalizado el escrutinio en las distintas mesas.

