jueves 23 de octubre 2025

Video

Tensión en la Peatonal sanjuanina por un ladrón que quiso llevarse dos camperones y terminó con las manos vacías

Ocurrió durante la tarde del miércoles. El delincuente ingresó al local Sporting y tomó dos camperones de River Plate y una bolsa con otras prendas en su interior. Tras el hecho, emprendió la huida, pero su escape duró poco.

Por Redacción Tiempo de San Juan
robo peatonal san juan camperones river rodriguez

Un intento de robo generó momentos de tensión en pleno microcentro este miércoles por la tarde. Un hombre de 35 años, identificado como Rogelio Gustavo Rodríguez, fue detenido tras intentar sustraer prendas de un reconocido local comercial ubicado en la Peatonal sanjuanina.

Según informaron fuentes policiales, el sujeto ingresó al local Sporting y tomó dos camperones rojos marca Adidas, con símbolos de River Plate, y una bolsa con otras prendas en su interior.

image

Tras el hecho, emprendió la huida, pero su escape duró poco. Efectivos del Cuerpo Especial de Vigilancia lograron interceptarlo en la intersección de Tucumán y Avenida Ignacio de la Roza, a pocas cuadras del lugar.

Parte del procedimiento quedó registrado en videos grabados por transeúntes, que circularon rápidamente por redes sociales y mostraron el momento en que Rodríguez fue reducido por los uniformados en medio de la sorpresa de los peatones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1981400725495435712&partner=&hide_thread=false

El detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la UFI Flagrancia.

Temas
Dejá tu comentario

