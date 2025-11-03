Un prófugo del Penal de Chimbas intentó fugarse y lo atraparon con 4 motos con varias irregularidades

Un operativo policial desplegado por la Sección Sustracción de Automotores del D-5 terminó con la detención de un prófugo del Penal de Chimbas y el secuestro de varias motos con irregularidades. El procedimiento, comunicado durante este lunes, se llevó a cabo en Pocito y Rawson , en el marco de una investigación vinculada al robo de vehículos.

Otra vez sopa Registraron una nueva amenaza de bomba: esta vez, en una escuela de Chimbas

En Rawson Atraparon a un peligroso delincuente que estaba prófugo tras una condena por robo agravado

Según informaron fuentes policiales, durante uno de los allanamientos los efectivos lograron aprehender a Leonardo Rafael Almeida Monla, quien se encontraba evadido del Servicio Penitenciario Provincial. El hombre intentó darse a la fuga al advertir la presencia policial, pero fue rápidamente reducido. En el lugar se secuestró una placa de dominio que está siendo analizada por los investigadores.

Además, en distintos puntos de Rawson y Pocito se incautaron cuatro motocicletas con diversas irregularidades mecánicas y legales. Entre los rodados secuestrados figuran:

Motomel Blitz 110cc, color azul con detalles grises, utilizada en un hecho ilícito.

KTM Duke 200cc, negra con naranja, con motor y número de cuadro adulterados y patente apócrifa.

Motomel B110cc, azul con negro, con pedido de secuestro activo por hurto calificado.

Cerro CE 150cc, blanca, sin dominio colocado y con adulteraciones en motor y cuadro.

image

Tanto el detenido como los vehículos fueron puestos a disposición de la UFI Genérica y la UFI Delitos contra la Propiedad, que continuarán con la investigación para determinar la procedencia de los rodados y las posibles conexiones con otros hechos delictivos.