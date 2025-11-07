Juntos al Penal: condenan a los hermanos que engañaron a su víctima al pedirle un "pucho" y fuego

Luego de haber sido detenidos durante la noche del miércoles por robar un celular en plena vía pública, en Rawson , los hermanos que engañaron a su víctima al pedirle un cigarro y fuego fueron a parar al Penal de Chimbas . Es que, en el marco de un juicio abreviado, la fiscalía acordó con la defensa la pena de un año de prisión efectiva.

Se trata de Daiana Rita y Jesús Marcelo Escobar Echegaray, a quienes les declararon la reincidencia y, por los antecedentes penales que tenían en sus registros, su defensa acordó con el fiscal de Flagrancia, Fernando Bonomo, la condena que los llevó directo tras las rejas.

El hecho ocurrió cerca de las 23:30 en la Plaza del Barrio Neuquén, ubicada en las calles Laprida y Salvador María del Carril. La víctima, un hombre de 62 años, caminaba por el lugar cuando fue interceptado por una pareja -un hombre y una mujer- que le pidieron un "pucho" y fuego para distraerlo y, luego, arrebatarle el teléfono celular, un Samsung A4.

Los hermanos escaparon rápidamente pero, con las características aportadas por el damnificado y el testimonio de una vecina que los reconoció, los efectivos de la Comisaría 6ª iniciaron un operativo de búsqueda por la zona. Minutos más tarde, en las inmediaciones de calles Lemos y Sívori, en Villa Krause, los sospechosos fueron interceptados y detenidos.

Los sujetos de 26 y 23 años fueron requisados por los uniformados, que descubrieron el celular sustraído y, posteriormente, fue devuelto a su propietario. Fue por ello que, por orden de Flagrancia, a cargo del ayudante fiscal de turno, Facundo Romero, los dos detenidos quedaron a disposición de la Justicia por el delito de robo arrebato.