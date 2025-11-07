viernes 7 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Consejos

Frío o calor: qué aconsejan los médicos para aliviar lesiones y dolores crónicos

La elección entre frío o calor no es menor: según especialistas de Cleveland Clinic, depende del tipo de dolor y su origen. Saber cuándo usar cada uno puede acelerar la recuperación y evitar empeorar una lesión.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-07 at 8.57.57 AM

La clásica duda sobre si aplicar frío o calor para calmar un dolor sigue presente en muchos hogares. Y aunque parezca una decisión simple, especialistas de Cleveland Clinic explican que no existe una respuesta única: depende del tipo de molestia, su origen y si se trata de un episodio reciente o de un dolor que viene de larga data.

Lee además
cinco recetas bien sanjuaninas para disfrutar en un dia fresco
Tiempo de cocinar

Cinco recetas bien sanjuaninas para disfrutar en un día fresco
Hay tres signos del zodíaco que llevan muy mal el tema del frío.
Lo dicen los astros

Marche una frazada: volvió el frío a San Juan y hay tres signos muy friolentos que lo padecen mucho

Cómo elegir entre frío o calor

El primer paso es distinguir si el dolor es agudo o crónico. Para lesiones recientes, como golpes, esguinces o molestias que aparecen de golpe, el frío es la herramienta más efectiva. Al contraer los vasos sanguíneos, reduce la inflamación, calma el dolor y evita que se formen hematomas.

La médica deportiva Anne Rex lo resume así: “El hielo es la mejor opción para frenar la hinchazón y el dolor en las primeras etapas”. Usar calor en esta fase puede empeorar la molestia.

En cambio, para dolores persistentes o problemas que se repiten, el calor ofrece mejores resultados. Favorece la circulación, relaja los músculos y mejora la movilidad, sobre todo en casos como artritis, nudos musculares, tendinosis o cólicos menstruales.

Cuándo usar frío

El frío está indicado en:

• Lesiones agudas: esguinces, golpes, torceduras recientes

• Brotes de tendinitis tras un sobreesfuerzo

• Crisis de gota

• Cefaleas o migrañas

• Fiebre (sin escalofríos)

• Sangrados leves

Para la gota, la reumatóloga Linda Mileti explica que ayuda a desinflamar la articulación afectada. En cefaleas, el neurólogo Emad Estemalik indica que disminuye la inflamación y ralentiza las señales de dolor. También contribuye a controlar hemorragias al favorecer la coagulación.

Entre las formas seguras de aplicarlo figuran bolsas de hielo triturado, geles fríos, verduras congeladas o un masajeador casero congelando agua en un vaso de papel. Siempre debe colocarse un paño entre la piel y la fuente de frío, y evitar sesiones mayores a 20 minutos.

Cuándo usar calor

El calor, especialmente el húmedo, es útil para:

• Artritis

• Dolores musculares crónicos

• Cefaleas tensionales

• Tendinosis (cuando ya no hay inflamación)

• Cólicos menstruales

La doctora Mileti afirma que pacientes con osteoartritis suelen obtener alivio con compresas calientes. Para cefaleas tensionales, Estemalik recomienda calor suave en cuello y hombros. Y la ginecóloga Marissa Levine señala que el calor lumbar o abdominal disminuye el dolor menstrual.

Almohadillas térmicas, duchas calientes y vendas adhesivas son opciones accesibles. En todos los casos, se aconseja no superar los 20 minutos por sesión.

Uso combinado y advertencias

Para esguinces o distensiones musculares, Cleveland Clinic sugiere una estrategia combinada: empezar con frío para controlar la inflamación y, cuando ésta baja, incorporar calor para liberar la rigidez muscular.

Tanto el frío como el calor deben evitarse en zonas con sensibilidad reducida, como en personas con neuropatía o síndrome de Raynaud. Y si el dolor empeora, no cede o se desconoce la causa, es importante consultar a un profesional de la salud.

Temas
Seguí leyendo

¿Te despertás antes de que suene la alarma?: expertos te explican qué representa

Hallaron decapitado a un ex alcalde mexicano que había sido secuestrado

¿Qué haría México si Estados Unidos interviene en su territorio? La respuesta de Claudia Sheinbaum no dejó dudas

Sombras que revelan secretos: nuevas imágenes muestran distintos tipos de agujeros negros

Nicolas Sarkozy, preso, tiene miedo de que lo envenenen y come sólo una cosa

Esta fue la mujer más "rata" de la historia: las anécdotas que catapultaron a "La Bruja de Wall Street" como la reina de las tacañas

Sos amante del terror: estos son los destinos más 'embrujados' del mundo

Un trabajador recibió el sueldo de 34 compañeros por error y se niega a devolver el dinero

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
nicolas sarkozy, preso, tiene miedo de que lo envenenen y come solo una cosa
Temor

Nicolas Sarkozy, preso, tiene miedo de que lo envenenen y come sólo una cosa

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Gentileza Municipalidad de Calingasta
Repercusiones

Sigue la polémica por los daños en la Pampa del Leoncito: aseguran que el responsable no es guía y apuntan a habilitar profesionales en Calingasta

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo
Comisaría 17°

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo

Con el reclamo de una familia y el apoyo de los médicos, arrancó el juicio por mala praxis a una obstetra
En Tribunales

Con el reclamo de una familia y el apoyo de los médicos, arrancó el juicio por mala praxis a una obstetra

Una de las pocas fotos que se tienen de José Gabriel Mattar, el denunciado por estafas reiteradas.
Caso José Mattar

Un presunto embaucador sanjuanino que vuelve a escena con tres estafas millonarias

Las nenas atropelladas en una plaza de Chimbas, víctimas de un conocido delincuente que salió del Penal hace 2 meses
Qué prontuario...

Las nenas atropelladas en una plaza de Chimbas, víctimas de un conocido delincuente que salió del Penal hace 2 meses

Te Puede Interesar

Duras sanciones a Marquesado tras los incidentes ante Desamparados: cinco fechas para jugadores y suspensión provisoria de la cancha
Violencia en las canchas

Duras sanciones a Marquesado tras los incidentes ante Desamparados: cinco fechas para jugadores y suspensión provisoria de la cancha

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los miradores del dique Punta Negra. 
Se viene el verano

Punta Negra se transforma con los nuevos miradores: los primeros ya van por el 60%

Sigue grave Valentín, el joven que chocó de atrás a un tractor y terminó aplastado en Pocito
Impactante

Sigue grave Valentín, el joven que chocó de atrás a un tractor y terminó aplastado en Pocito

Un taxi sufrió graves daños luego de una rama cayera sobre él, en medio de la tormenta de este jueves, en Capital.
Video

Casi una tragedia: una gran rama cayó sobre un taxi en pleno centro mientras esperaba en el semáforo

Tres artistas destacados en el equipo que dará vida a San Juan, mi tierra querida, el show central de la Fiesta Nacional del Sol.
Talento sin límites

Cuando el arte abre puertas: tres historias que inspiran en el show central de Fiesta Nacional del Sol