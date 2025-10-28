Marche una frazada: volvió el frío a San Juan y hay tres signos muy friolentos que lo padecen mucho

Cuando el termómetro baja, hay ciertas personas que inmediatamente buscan el abrigo más grueso y la manta más caliente. La astrología, más allá de la personalidad y el destino, también nos da pistas sobre qué signos del zodíaco son más sensibles a las bajas temperaturas.

Si bien la reacción al frío es individual, algunos signos parecen tener una predisposición natural a sentir más escalofríos que el resto. Aquí te presentamos el podio de los tres signos más friolentos , aquellos que no pueden vivir sin una bufanda, incluso en interiores:

1. Escorpio: el rey del abrigo

Los nativos de Escorpio suelen ocupar el primer lugar cuando de frialdad se trata. Curiosamente, este signo de Agua es conocido por su intensidad y profundidad emocional, y esa misma sensibilidad parece trasladarse a su percepción física del clima.

¿Por qué son tan friolentos? Se dice que su naturaleza introspectiva y su constante búsqueda de seguridad y refugio los lleva a preferir ambientes sumamente cálidos y acogedores. Para un Escorpio, el frío no solo es una molestia física, sino que rompe la sensación de intimidad y protección que tanto valoran. Olvídate de planes al aire libre si no hay una estufa cerca.

2. Piscis: la sensibilidad al máximo

En el segundo puesto, encontramos a otro signo de Agua. Piscis, el soñador y empático del zodíaco, lleva su sensibilidad a flor de piel. Para ellos, el frío es una intromisión que afecta tanto su cuerpo como su estado de ánimo.

¿Por qué son tan friolentos? Los Piscis son notoriamente sensibles, física y emocionalmente. Un ambiente frío puede ser percibido como incómodo e incluso hostil. Para mantener su mente en calma y sus fantasías a salvo, necesitan la calidez que les brinda una sensación de protección. No es raro ver a un Piscis envuelto en capas, incluso cuando otros ya se han quitado el suéter.

3. Tauro: amantes del calor y el confort

Cerrando la lista, pero no menos importante, está el terrenal y hedonista Tauro. Este signo, regido por Venus, valora la comodidad y los placeres sensoriales por encima de todo. Y sí, esto incluye una temperatura ambiente perfecta.