Batalla campal, bengalas y detenidos durante el concierto de la Orquesta Filarmónica de Israel en París

La presentación de la Orquesta Filarmónica de Israel en París, una batalla campal

El concierto de la Orquesta Filarmónica Israelí en París se transformó el jueves por la noche en una "batalla campal" entre quienes estaban a favor y en contra de Israel y la guerra de Gaza. El gobierno francés condenó la violencia y grandes artistas se solidarizaron con la orquesta israelí, incluidos Daniel Barenboim y Martha Argerich.

Los espectadores intentaron interrumpir en tres ocasiones un concierto de la Orquesta Filarmónica de Israel, en la Filarmónica de París. Usaron bengalas encendidas y bombas de olor , en un incidente que dejó cuatro detenidos anoche.

Cuatro personas, tres mujeres y un hombre, fueron detenidas tras los sucesos, según la Fiscalía de París. Tres de ellos están siendo procesados por "participar en un grupo con la intención de cometer actos violentos o causar daños", delito punible con un año de prisión y una multa de 15.000 euros.

La cuarta persona está detenida por "organizar una manifestación no declarada", delito que conlleva una pena de seis meses de prisión y una multa de 7.500 euros.

Concierto con medidas de seguridad

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, reaccionó con firmeza este viernes al mediodía, subrayando la gravedad de los hechos: "Anoche, un concierto en la Filarmónica de París fue interrumpido por activistas propalestinos", confirmó.

Destacó la importancia de las medidas de seguridad implementadas: “Se desplegó una importante presencia policial, tanto dentro como fuera del recinto. Esto incluyó agentes de civil, como es práctica habitual en este tipo de eventos, en la Prefectura de Policía de París. Además, el equipo de seguridad de la Filarmónica realizó exhaustivos registros”.

A pesar de estas precauciones, algunos de ellos lograron burlar las medidas de seguridad. Entre los detenidos se encontraba un hombre de unos veinte años y de nacionalidad francesa. Fuentes policiales indican que este sospechoso, aprehendido a las 20:40 en la Filarmónica, portaba bombas fétidas, tinta roja y una alarma. Formaba parte de un grupo de tres personas. Estaba fichado por radicalización.

Un segundo hombre, nacido el 25 de agosto de 1994 y también de nacionalidad francesa, fue arrestado a las 20:35 horas dentro de la Filarmónica. Se lo investiga por los mismos actos, así como por "destrucción intencional agravada, daños y vandalismo".

Según la policía, este individuo encendió una granada de humo roja en la sala de conciertos de la Filarmónica, donde se encontraba el público, "provocando pánico y una avalancha humana, que puso en peligro la vida de otras personas".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/aurelieweizmann/status/1986553231741198448?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1986553231741198448%7Ctwgr%5Efb5afb3a91fc95f3d1a9539236ee2ad41f662dce%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fmundo%2Fbatalla-campal-bengalas-detenidos-concierto-orquesta-filarmonica-israel-paris_0_NX8lBuN32Y.html&partner=&hide_thread=false Philarmonie de Paris - 6 novembre 2025

Le concert symphonique de ce soir du Philarmonic Israël Orchestra, dirigé par le Grand Chef d'Orchestre Lahav Shani, a été ciblé ce soir, lors de la première partie, à plusieurs reprises.

Les spectateurs ont évité le pire en maîtrisant ces… pic.twitter.com/TnOXN8O7cL — Aurélia Weizmann (@aurelieweizmann) November 6, 2025

Granadas de Humo Dentro del Teatro Laurent Nuñez enfatizó la peligrosidad de estas acciones: “Este acto es extremadamente grave y totalmente irresponsable. Ninguna causa justifica poner en peligro la vida de los espectadores que asistieron al concierto. Es inexcusable interrumpir un concierto de esta manera. El uso de una granada de humo en un espacio cerrado es peligroso, ya que podría haber provocado avalanchas y lesiones”.

Como muestran videos publicados en redes sociales, el individuo fue golpeado y presentaba una herida abierta en la nuca al ser detenido. Se le encontraron dos bombas fétidas y una alarma sonora, además de la granada de humo que utilizó.

El ministro elogió la eficacia policial: “Los individuos fueron detenidos de inmediato por los agentes de civil desplegados. Cuatro de ellos fueron puestos bajo custodia. La gravedad de los hechos es tal que dos de estos individuos están siendo acusados de poner en peligro a otras personas. Condeno enérgicamente lo sucedido anoche”.

Se encontraban en el concierto el presidente del CRIF (Consejo Representativo de Instituciones Judías de Francia) y el embajador israelí en Francia. La actuación musical fue interrumpida abruptamente en varias ocasiones por individuos que portaban granadas de humo y panfletos propalestinos, lo que provocó enfrentamientos.

La Filarmónica de París presentará una denuncia

La Filarmónica de París deploró las tres interrupciones y condenó enérgicamente estos actos de violencia, anunciando que presentará una denuncia. Tras los sucesos de la noche anterior, la dirección de la Filarmónica de París declaró que "condena enérgicamente los graves incidentes" ocurridos en su sala de conciertos y deplora la seguridad puesta en peligro para el público, el personal y los artistas. La institución anunció que presentará una denuncia.

En redes sociales, figuras como Yonathan Arfi, del CRIF, denunciaron estas acciones, señalando a "agitadores que incitan al odio" y a una "campaña antisemita disfrazada de antisionismo".

El ministro del Interior agradeció a los agentes de policía que permitieron la "rápida detención de varios autores de graves disturbios".

Artistas Solidarios

“Equiparar una orquesta con la política de un gobierno es establecer una culpabilidad basada en la nacionalidad, contrario al espíritu mismo de la cultura y la libertad de creación”, argumentan artistas y directores como Martha Argerich, Semyon Bychkov, Susanna Mälkki, Regis Pasquier, Natalie Dessay, Jean-Philippe Collard, Philippe Cassard, Frédéric Chaslin, Lorraine Campet y Evgeny Kissin.

En un comunicado de prensa publicado el jueves pasado, la CGT (Confederación General del Trabajo) exigía que la Filarmónica de París “recuerde a su público las gravísimas acusaciones contra los líderes de este país y la naturaleza de los crímenes cometidos en Gaza”.

Los firmantes replican: "Exigir que un concierto vaya precedido de una advertencia política equivaldría a someter la creación artística a vigilancia ideológica". ¿Acaso deberíamos, escriben, “leer una declaración antes de cada concierto de una sinfonía rusa, de un solista chino o incluso de un solista estadounidense”?

La Orquesta Filarmónica de Israel, de la cual Shani es director musical, se financia en un 10% con fondos públicos y en un 90% con donaciones privadas. Si bien la CGT considera a Lahav Shani un "embajador cultural de Israel en el mundo", los firmantes recalcan que "no es ni diplomático ni propagandista, sino músico".

El joven director, apoyado por Daniel Barenboim, se encuentra entre los más prometedores de su generación a nivel internacional. Exigiendo que la Sala Filarmónica mantenga su concierto “sin reservas”, los firmantes creen que "la paz no nacerá del silencio impuesto a los artistas".

A mediados de septiembre, Shani se enfrentó a un boicot cuando tenía previsto actuar en el Festival de Flandes en Gante, Bélgica. Los organizadores del festival lamentaron que el director no hubiera “aclarado su postura” respecto a la política israelí, lo que lo llevó a emitir una declaración.

“Como muchos israelíes, no he renunciado a mis valores humanos”, escribió. “Es imposible permanecer indiferente ante el sufrimiento de la población civil en Gaza frente a la catástrofe que esta guerra les ha infligido. Hay que hacer todo lo posible para poner fin a la guerra cuanto antes e iniciar el largo proceso de sanación y reconstrucción para ambas sociedades”, escribió.

Lahav Shani y la Filarmónica de Múnich actuaron posteriormente en septiembre en el Théâtre des Champs-Élysées de París. La actuación se vio interrumpida por un grito del público antes de continuar.

El lunes por la noche, a medida que la petición cobraba fuerza, la Filarmónica de París emitió un comunicado en el que afirmaba que "nunca exige a los artistas que se posicionen sobre conflictos en curso o temas políticos delicados".

La institución añadió que los artistas "no pueden ser responsabilizados por las acciones de su gobierno simplemente por asociación". Sin embargo, "expresa su esperanza" de que el concierto del 6 de noviembre pueda celebrarse en las "mejores condiciones posibles".

Reacciones

La Reagrupación Nacional (RN) exige una respuesta legal ejemplar, mientras que La Francia Insumisa (LFI) no condenó los incidentes.

El presidente del CRIF expresó anoche su "inmensa conmoción" por el contenido [nota: este texto parece referirse a la gravedad de los hechos, pero la palabra 'contenido' no encaja y se ha dejado tal como estaba, asumiendo un posible error en el texto original, o que se refiere al contenido de la protesta] y exigió "sanciones ejemplares". Este viernes por la mañana, Yonathan Arfi, denunció "una amenaza al pluralismo en nuestro debate público".

"Si aceptamos estas interrupciones de eventos culturales, creo que es nuestra democracia la que se debilita", añadió.

Las reacciones políticas no se hicieron esperar este viernes por la mañana, tras la difusión de las imágenes de estos incidentes.

En declaraciones a CNews, la eurodiputada del LFI, Manon Aubry, explicó que "no condena lo sucedido en la Filarmónica de París".

Marine Le Pen condenó en televisión los "incidentes provocados anoche por activistas antisemitas de extrema izquierda, alentados por las incitaciones a la violencia del sindicato comunista CGT". Estos incidentes, según la líder de los diputados de la Reagrupación Nacional (RN) en la Asamblea Nacional, "podrían haber desembocado en una tragedia". "Estos actos son intolerables y exigen una respuesta legal ejemplar para sus autores", añadió.

Xavier Bertrand, presidente de la región de Hauts-de-France (LR), denunció en TF1 que "atacar a un artista por ser judío, queriendo interrumpir su concierto, no es activismo, sino antisemitismo".

La ministra de Cultura, Rachida Dati, "condena enérgicamente los disturbios" ocurridos el jueves. "La violencia no tiene cabida en una sala de conciertos. La libertad de programación y de expresión artística es un derecho fundamental de nuestra República", añadió.

FUENTE: Clarín