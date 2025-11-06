jueves 6 de noviembre 2025

Contundente

¿Qué haría México si Estados Unidos interviene en su territorio? La respuesta de Claudia Sheinbaum no dejó dudas

A la amenaza de intervención norteamericana en Venezuela y Colombia se sumó, segúnmedios norteamericanos, la posibilidad de incursiones militares en territorio mexicano contra el narcotráfico. La presidente Claudia Sheinbaum recitó un verso del himno nacional como respuesta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió este jueves que el país se defendería de una eventual intervención miltar y terrestre de EE.UU.

"Si llegara a haber una amenaza real, que no tenga que ver con estas filtraciones en medios internacionales, tenemos el himno nacional: un soldado en cada hijo te dio", aseguró la mandataria en conferencia de prensa, luego de ser cuestionada por los insistentes rumores de la intención del presidente de EE.UU., Donald Trump, de mandar al ejército de ese país a México supuestamente para combatir el narcotráfico.

Embed - HIMNO NACIONAL MEXICANO (Patria Patria) VERSIÓN ESCOLAR

La letra completa del himno nacional mexicano dice: "más si osare un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu suelo, piensa oh patria querida que elcielounsoldadoencadahijotedio", es decir que hace referencia a una defensa militar ante cualquier agresión extranjera.

En las últimas semanas, medios estadounidenses como NBC News y The Washington Post han asegurado que Trump tiene planes de enviar tropas y oficiales de inteligencia a México, lo que ha sido descartado por Sheinbaum.

"No va a haber intervención de Estados Unidos porque hay un pueblo unido en contra de cualquier injerencismo, porque ningún mexicano o mexicana, más que algunos cuantos, que son la excepción, no quieren", reiteró este jueves.

Además, añadió que México dialoga con EE.UU. con base en un marco de entendimiento y de defensa de la soberanía. "México es un país libre, independiente y soberano, y así debe ser. Los principios con los que se negocia con cualquier Gobierno extranjero parten siempre de la no intervención", dijo.

