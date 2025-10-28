Cinco recetas bien sanjuaninas para disfrutar en un día fresco

Un día fresco en plena primavera en San Juan invita a disfrutar de comidas calientes y reconfortantes que combinan tradición y sabor local. Desde el clásico locro hasta la humita en olla, estas cinco recetas típicas son ideales para compartir en familia o con amigos en los días más fríos. Además de ser nutritivos y fáciles de preparar, incorporan ingredientes propios de la región, ofreciendo una experiencia gastronómica auténtica y llena de sabor. En esta nota te contamos cómo preparar cada receta paso a paso para que disfrutes del calor del hogar mientras saboreás la cocina sanjuanina.