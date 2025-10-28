martes 28 de octubre 2025

Tiempo de cocinar

Cinco recetas bien sanjuaninas para disfrutar en un día fresco

Descubrí cómo preparar platos típicos de San Juan que reconfortan en día fresquito, en plena primavera.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un día fresco en plena primavera en San Juan invita a disfrutar de comidas calientes y reconfortantes que combinan tradición y sabor local. Desde el clásico locro hasta la humita en olla, estas cinco recetas típicas son ideales para compartir en familia o con amigos en los días más fríos. Además de ser nutritivos y fáciles de preparar, incorporan ingredientes propios de la región, ofreciendo una experiencia gastronómica auténtica y llena de sabor. En esta nota te contamos cómo preparar cada receta paso a paso para que disfrutes del calor del hogar mientras saboreás la cocina sanjuanina.

Cinco recetas bien sanjuaninas para disfrutar un día fresco

Locro sanjuanino

Ingredientes (para 6 personas):

  • 500 g de maíz blanco pelado

  • 300 g de zapallo cortado en cubos

  • 300 g de carne de cerdo (costilla o panceta)

  • 200 g de chorizo colorado

  • 1 cebolla grande picada

  • 2 dientes de ajo

  • 2 cucharadas de pimentón dulce

  • Sal y pimienta a gusto

  • Agua suficiente para cubrir los ingredientes

  • Aceite o grasa de cerdo

Preparación:

  • Remojar el maíz pelado en agua la noche anterior.

  • En una olla grande, dorar la cebolla y el ajo en aceite o grasa de cerdo.

  • Agregar la carne de cerdo y dorar unos minutos.

  • Incorporar el maíz escurrido y cubrir con agua. Cocinar a fuego medio durante 1 hora.

  • Agregar el zapallo y el chorizo cortado en rodajas. Cocinar hasta que el maíz esté tierno y el zapallo se deshaga.

  • Condimentar con pimentón, sal y pimienta. Mezclar bien y servir caliente.

2 Guiso de lentejas estilo sanjuanino

Ingredientes (para 4 personas):

  • 300 g de lentejas

  • 1 cebolla picada

  • 2 dientes de ajo

  • 1 zanahoria cortada en cubos

  • 1 pimiento rojo picado

  • 150 g de chorizo colorado

  • 2 hojas de laurel

  • Sal, pimienta y comino a gusto

  • Aceite de oliva

Preparación:

  • Lavar las lentejas y remojarlas por al menos 2 horas.

  • En una olla, dorar la cebolla y el ajo en aceite.

  • Agregar el chorizo cortado y dorar un poco.

  • Incorporar la zanahoria, el pimiento y las hojas de laurel.

  • Añadir las lentejas y cubrir con agua. Cocinar a fuego medio durante 40-45 minutos, hasta que estén tiernas.

  • Condimentar con sal, pimienta y comino al gusto. Servir caliente.

3 Carbonada sanjuanina

Ingredientes (para 6 personas):

  • 400 g de carne vacuna cortada en cubos

  • 2 papas cortadas en cubos

  • 2 zanahorias cortadas en cubos

  • 1 zapallo cortado en cubos

  • 1 choclo desgranado

  • 1 cebolla picada

  • 2 cucharadas de azúcar

  • Sal, pimienta y pimentón a gusto

  • Aceite de oliva

Preparación:

  • En una olla grande, dorar la carne y la cebolla en aceite.

  • Añadir las papas, zanahorias, zapallo y choclo. Mezclar bien.

  • Agregar agua hasta cubrir los ingredientes y cocinar a fuego medio hasta que la carne y verduras estén tiernas.

  • Incorporar el azúcar, sal, pimienta y pimentón. Mezclar suavemente y servir caliente.

4 Sopa de zapallo y choclo

Ingredientes (para 4 personas):

  • 500 g de zapallo en cubos

  • 2 choclos desgranados

  • 1 cebolla picada

  • 2 dientes de ajo

  • 1 litro de caldo de verduras o pollo

  • Sal y pimienta a gusto

  • Aceite de oliva

  • Crema opcional para servir

Preparación:

  • En una olla, dorar la cebolla y el ajo en aceite.

  • Agregar el zapallo y el choclo, mezclar y cocinar unos minutos.

  • Incorporar el caldo y cocinar a fuego medio hasta que el zapallo esté blando.

  • Licuar la mezcla hasta obtener una sopa cremosa.

  • Condimentar con sal y pimienta. Servir con un chorrito de crema si se desea.

5 Humita en olla

Ingredientes (para 4 personas):

  • 6 choclos desgranados

  • 1 cebolla picada

  • 100 g de queso rallado

  • 2 cucharadas de manteca

  • Sal y pimienta a gusto

  • Hojas de choclo para decorar (opcional)

Preparación:

  • Licuar los granos de choclo hasta formar una pasta.

  • En una olla, dorar la cebolla en manteca.

  • Agregar la pasta de choclo, mezclar bien y cocinar a fuego bajo unos 10 minutos.

  • Incorporar el queso rallado, sal y pimienta. Mezclar hasta que el queso se derrita y la preparación tome consistencia cremosa.

  • Servir caliente, acompañando con hojas de choclo para presentación si se desea.

