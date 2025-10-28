Cinco recetas bien sanjuaninas para disfrutar en un día fresco

Un día fresco en plena primavera en San Juan invita a disfrutar de comidas calientes y reconfortantes que combinan tradición y sabor local. Desde el clásico locro hasta la humita en olla, estas cinco recetas típicas son ideales para compartir en familia o con amigos en los días más fríos. Además de ser nutritivos y fáciles de preparar, incorporan ingredientes propios de la región, ofreciendo una experiencia gastronómica auténtica y llena de sabor. En esta nota te contamos cómo preparar cada receta paso a paso para que disfrutes del calor del hogar mientras saboreás la cocina sanjuanina.
Cinco recetas bien sanjuaninas para disfrutar un día fresco
Locro sanjuanino
Ingredientes (para 6 personas):
-
500 g de maíz blanco pelado
-
300 g de zapallo cortado en cubos
-
300 g de carne de cerdo (costilla o panceta)
-
200 g de chorizo colorado
-
1 cebolla grande picada
-
2 dientes de ajo
-
2 cucharadas de pimentón dulce
-
Sal y pimienta a gusto
-
Agua suficiente para cubrir los ingredientes
-
Aceite o grasa de cerdo
Preparación:
-
Remojar el maíz pelado en agua la noche anterior.
-
En una olla grande, dorar la cebolla y el ajo en aceite o grasa de cerdo.
-
Agregar la carne de cerdo y dorar unos minutos.
-
Incorporar el maíz escurrido y cubrir con agua. Cocinar a fuego medio durante 1 hora.
-
Agregar el zapallo y el chorizo cortado en rodajas. Cocinar hasta que el maíz esté tierno y el zapallo se deshaga.
-
Condimentar con pimentón, sal y pimienta. Mezclar bien y servir caliente.
2 Guiso de lentejas estilo sanjuanino
Ingredientes (para 4 personas):
-
300 g de lentejas
-
1 cebolla picada
-
2 dientes de ajo
-
1 zanahoria cortada en cubos
-
1 pimiento rojo picado
-
150 g de chorizo colorado
-
2 hojas de laurel
-
Sal, pimienta y comino a gusto
-
Aceite de oliva
Preparación:
-
Lavar las lentejas y remojarlas por al menos 2 horas.
-
En una olla, dorar la cebolla y el ajo en aceite.
-
Agregar el chorizo cortado y dorar un poco.
-
Incorporar la zanahoria, el pimiento y las hojas de laurel.
-
Añadir las lentejas y cubrir con agua. Cocinar a fuego medio durante 40-45 minutos, hasta que estén tiernas.
-
Condimentar con sal, pimienta y comino al gusto. Servir caliente.
3 Carbonada sanjuanina
Ingredientes (para 6 personas):
-
400 g de carne vacuna cortada en cubos
-
2 papas cortadas en cubos
-
2 zanahorias cortadas en cubos
-
1 zapallo cortado en cubos
-
1 choclo desgranado
-
1 cebolla picada
-
2 cucharadas de azúcar
-
Sal, pimienta y pimentón a gusto
-
Aceite de oliva
Preparación:
-
En una olla grande, dorar la carne y la cebolla en aceite.
-
Añadir las papas, zanahorias, zapallo y choclo. Mezclar bien.
-
Agregar agua hasta cubrir los ingredientes y cocinar a fuego medio hasta que la carne y verduras estén tiernas.
-
Incorporar el azúcar, sal, pimienta y pimentón. Mezclar suavemente y servir caliente.
4 Sopa de zapallo y choclo
Ingredientes (para 4 personas):
-
500 g de zapallo en cubos
-
2 choclos desgranados
-
1 cebolla picada
-
2 dientes de ajo
-
1 litro de caldo de verduras o pollo
-
Sal y pimienta a gusto
-
Aceite de oliva
-
Crema opcional para servir
Preparación:
-
En una olla, dorar la cebolla y el ajo en aceite.
-
Agregar el zapallo y el choclo, mezclar y cocinar unos minutos.
-
Incorporar el caldo y cocinar a fuego medio hasta que el zapallo esté blando.
-
Licuar la mezcla hasta obtener una sopa cremosa.
-
Condimentar con sal y pimienta. Servir con un chorrito de crema si se desea.
5 Humita en olla
Ingredientes (para 4 personas):
Preparación:
-
Licuar los granos de choclo hasta formar una pasta.
-
En una olla, dorar la cebolla en manteca.
-
Agregar la pasta de choclo, mezclar bien y cocinar a fuego bajo unos 10 minutos.
-
Incorporar el queso rallado, sal y pimienta. Mezclar hasta que el queso se derrita y la preparación tome consistencia cremosa.
-
Servir caliente, acompañando con hojas de choclo para presentación si se desea.