viernes 7 de noviembre 2025

Obra esencial

Iglesia ya levanta su primer Centro Cultural: el norte sanjuanino tendrá un espacio de nivel financiado con regalías mineras

Será el primero en toda la historia de iglesia y marcará un antes y un después en la vida cultural del norte provincial. Más de 3.300 millones y 18 meses.

Por Elizabeth Pérez
Con fondos mineros, Iglesia comenzó la construcción de su primer Centro Cultural y Educativo. Vista en Render de cómo quedará la obra al finalizar.&nbsp;

Con fondos mineros, Iglesia comenzó la construcción de su primer Centro Cultural y Educativo. Vista en Render de cómo quedará la obra al finalizar. 

Ya se realizan los primeros trabajos en el terreno y la obra emplea mano de obra local.

Ya se realizan los primeros trabajos en el terreno y la obra emplea mano de obra local.

Una vez, la Orquesta Sinfónica de San Juan llegó hasta Iglesia para ofrecer un concierto. No había teatro ni auditorio: la función fue en el polideportivo, con una acústica que poco podía hacer justicia al talento de los músicos. Aun así, la gente colmó el lugar.

Futuro parque industrial de Iglesia: asi planea la intendencia que quede la obra. 
Fondos mineros

Iglesia informó las 6 obras clave que hará con la plata de regalías de este año: foco en el empleo
brindis en iglesia: el vino que hicieron estudiantes de rodeo se lleva el oro y el reconocimiento de los enologos
Educación técnica y orgullo sanjuanino

Brindis en Iglesia: el vino que hicieron estudiantes de Rodeo se lleva el oro y el reconocimiento de los enólogos

Esa postal pronto quedará atrás. Con fondos provenientes de las regalías de la minería -allí está la mina de oro Veladero- el departamento más rico de la provincia comenzó a construir su primer Centro Cultural y Educativo, una obra largamente esperada que promete cambiar el mapa cultural del norte sanjuanino.

El proyecto, de 3.383.829, 983,99 pesos, incluirá un anfiteatro cubierto, salas de arte y aulas de capacitación, todo con buena parte de mano de obra local; y será ejecutada por la empresa Consultora G&M SRL, radicada hace siete años en el departamento.

“Será el primer centro cultural que tendrá Iglesia y el primero de todo el norte de la provincia. Queremos que sirva para elevar el nivel cultural del departamento, que la gente pueda acceder a nuevas expresiones artísticas y educativas”, explicó a Tiempo de San Juan el ingeniero Elio Giuliani, del área de Obras de la Municipalidad de Iglesia.

Moderno y de alto nivel

El edificio se levantará en una esquina estratégica de Rodeo, en Santo Domingo y Bicentenario, a una cuadra de la municipalidad. Contará con un anfiteatro cubierto para 150 personas, preparado acústicamente para obras de teatro, charlas universitarias, proyecciones y recitales.

También incluirá una sala de arte, un espacio para exposiciones, una moderna confitería, camarines, sanitarios y aulas-taller para capacitación.

La municipalidad licitó la obra el pasado 24 de agosto. Se la adjudicaron a la empresa de la familia Monsalvo, cuyo nombre comercial es H3, y que tiene instalada desde hace 7 años una planta de hormigón en el departamento. No solo ofreció la oferta más conveniente sino la donación de un polideportivo para la comunidad. Mirá como quedará:

Ya comenzaron los trabajos

Los primeros movimientos en el terreno en la esquina elegida ya están en marcha. Según detalló Giuliani, actualmente se realizan tareas de erradicación de árboles, movimiento de suelos y adecuación del terreno, pasos iniciales para luego ejecutar el relleno del terraplén donde se levantará la estructura principal.

Además, la empresa adjudicataria subcontrató a la firma iglesiana “El Faro” para la etapa de movimiento de suelo, lo que garantiza un mayor derrame de empleo local.

“Se han comprometido a que el 50% de la mano de obra sea de Iglesia. En el pico de obra trabajarán entre 70 y 80 personas”, precisó el ingeniero.

Plazos y expectativas

La obra, originalmente planificada en 24 meses, será entregada en 18 meses gracias a un compromiso asumido por escrito por la empresa ejecutora de la obra. El objetivo es que el centro esté inaugurado antes de que finalice la actual gestión del intendente Jorge Espejo.

“El municipio lo va a pagar todo con regalías mineras”, destacó Giuliani. “Queremos que este espacio marque un antes y un después, y que en Iglesia se pueda disfrutar de un concierto o una obra de teatro con la calidad que la gente se merece”.

Esta obra forma parte de un paquete que prometió el intendente Jorge Espejo en julio pasado para el destino de más de 8.400 millones de pesos que hasta ese momento había recibido Iglesia por regalías mineras. De esta forma salió a responder las críticas por la falta de infraestructura en el departamento que más fondos mineros recibe.

Además del centro cultural el proyecto de infraestructura abarca un parque industrial en Pismanta, un parque recreativo en Las Flores, dos terminales de ómnibus y salas velatorias, entre otras.

