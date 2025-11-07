viernes 7 de noviembre 2025

Comunicado

Tras la tormenta, Naturgy anunció que habrá un corte de luz programado en un departamento y cuáles son las zonas de San Juan afectadas

Según el comunicado oficial, las condiciones del terreno y los accesos restringidos complican las tareas de reparación en algunos sectores, aunque el personal técnico continúa trabajando para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Luego del fuerte temporal que afectó a gran parte de la provincia, la empresa Naturgy informó que persisten inconvenientes en el suministro eléctrico en distintos puntos de Sarmiento, Rawson, Pocito, Chimbas y 25 de Mayo. También habrá un corte programado para un departamento.

Según el comunicado oficial, las condiciones del terreno y los accesos restringidos complican las tareas de reparación en algunos sectores, aunque el personal técnico continúa trabajando para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Por otro lado, la compañía anunció que durante la tarde de este viernes se llevará a cabo un corte programado en el departamento Albardón, con el objetivo de realizar una reparación necesaria para garantizar la calidad y continuidad del servicio. La interrupción tendrá una duración aproximada de dos horas.

Desde Naturgy recordaron además una serie de recomendaciones de seguridad, especialmente en zonas que aún se encuentran afectadas por las lluvias:

  • No manipular cables caídos ni acercarse a postes o transformadores dañados.
  • Evitar caminar por áreas inundadas, ya que el agua podría estar electrificada o contener cables sueltos.

Finalmente, la empresa recordó que ante cualquier emergencia los usuarios pueden comunicarse las 24 horas al 0800 666 3637.

