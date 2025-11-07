Un tiktoker encendió la polémica en redes tras publicar un video en el que asegura -con tono entre irónico y conspirativo- que San Juan “no existe”. La publicación no tardó en viralizarse y desató una auténtica tormenta de respuestas de usuarios sanjuaninos que salieron a defender con orgullo su tierra natal.

Recuento Fiscal General: cómo cuentan los porotos en cada campamento, a días de la crucial definición

El video, publicado por el usuario vicentemer03, acumula en pocas horas más de 18 mil “me gusta” y cientos de comentarios. En su discurso, el joven sostiene: “Cuando la gente le preguntan cuál es la provincia argentina que más odian, dicen Chaco, Santiago del Estero, pero todavía no tienen ni idea de que existe una provincia llamada San Juan. Sí, ya sé, sí, existe San Juan, todos lo sabemos. No, no lo saben, nadie conoce San Juan. San Luis capaz, pero San Juan nadie, nadie, nadie nació en San Juan. Nadie, no existe San Juan. Ahí hay bases chinas, algo raro, porque no puede ser. No puede ser que nadie conozca San Juan, hermano”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1986884471749067238&partner=&hide_thread=false "No existe San Juan": el video en TikTok que levantó tanta polvareda como el viento Zonda



Video gentileza: TikTok vicentemer03 pic.twitter.com/TJX0YkDy9I — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) November 7, 2025

La ocurrencia -que combina humor absurdo y teorías conspirativas al estilo de los memes sobre “Finlandia no existe”- fue interpretada por muchos como una burla, y la respuesta de los sanjuaninos no se hizo esperar.

Entre los comentarios más destacados, hubo quienes apelaron al orgullo local y la historia. “El único que no conoce San Juan sos vos. Domingo Faustino Sarmiento es sanjuanino, Darío Barassi es sanjuanino, Emanuel Más (ex Boca) es sanjuanino, Chiqui Tapia es sanjuanino, Rubén Botta es sanjuanino, Matías Giménez es sanjuanino. ¡Informate la próxima vez!”, escribió uno usuario.

Otros optaron por el humor. “¿Y a vos quién te conoce?”, y “es que los sanjuaninos somos muy pro”, dijeron.

Mientras tanto, el video sigue sumando reproducciones y reacciones, demostrando que, aunque algunos digan lo contrario, San Juan sí existe, y sus habitantes están más presentes que nunca en las redes.