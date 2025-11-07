viernes 7 de noviembre 2025

¡Tírenle con una semita!

"No existe San Juan": el video en TikTok que levantó tanta polvareda como el viento Zonda

El video de un tiktoker que afirmó que “San Juan no existe” se volvió viral y generó una ola de respuestas entre usuarios sanjuaninos que salieron a defender con orgullo su provincia, recordando a sus figuras más reconocidas y dejando en claro que el mapa argentino no está completo sin ella.

Por Redacción Tiempo de San Juan
tiktok video san juan

Un tiktoker encendió la polémica en redes tras publicar un video en el que asegura -con tono entre irónico y conspirativo- que San Juan “no existe”. La publicación no tardó en viralizarse y desató una auténtica tormenta de respuestas de usuarios sanjuaninos que salieron a defender con orgullo su tierra natal.

El video, publicado por el usuario vicentemer03, acumula en pocas horas más de 18 mil “me gusta” y cientos de comentarios. En su discurso, el joven sostiene: “Cuando la gente le preguntan cuál es la provincia argentina que más odian, dicen Chaco, Santiago del Estero, pero todavía no tienen ni idea de que existe una provincia llamada San Juan. Sí, ya sé, sí, existe San Juan, todos lo sabemos. No, no lo saben, nadie conoce San Juan. San Luis capaz, pero San Juan nadie, nadie, nadie nació en San Juan. Nadie, no existe San Juan. Ahí hay bases chinas, algo raro, porque no puede ser. No puede ser que nadie conozca San Juan, hermano”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1986884471749067238&partner=&hide_thread=false

La ocurrencia -que combina humor absurdo y teorías conspirativas al estilo de los memes sobre “Finlandia no existe”- fue interpretada por muchos como una burla, y la respuesta de los sanjuaninos no se hizo esperar.

Entre los comentarios más destacados, hubo quienes apelaron al orgullo local y la historia. “El único que no conoce San Juan sos vos. Domingo Faustino Sarmiento es sanjuanino, Darío Barassi es sanjuanino, Emanuel Más (ex Boca) es sanjuanino, Chiqui Tapia es sanjuanino, Rubén Botta es sanjuanino, Matías Giménez es sanjuanino. ¡Informate la próxima vez!”, escribió uno usuario.

Otros optaron por el humor. “¿Y a vos quién te conoce?”, y “es que los sanjuaninos somos muy pro”, dijeron.

Mientras tanto, el video sigue sumando reproducciones y reacciones, demostrando que, aunque algunos digan lo contrario, San Juan sí existe, y sus habitantes están más presentes que nunca en las redes.

