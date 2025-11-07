viernes 7 de noviembre 2025

Protocolo

Hallaron a la anciana que era buscada en San Juan

La mujer de 79 años estaba desaparecida desde el pasado jueves.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este viernes, la Policía de San Juan informó que fue encontrada sana y salva Luisa Ávalos, la mujer de 79 años que era intensamente buscada desde el jueves 6 de noviembre.

Su desaparición había generado preocupación en su entorno y motivó un amplio pedido de colaboración para dar con su paradero. Ante la alerta, se activó el protocolo “San Juan Te Busca”, utilizado por la provincia para casos de desaparición.

Finalmente, este viernes por la mañana las fuerzas informaron que, menos de 24 horas de la data de la desaparición, la encontraron sana y salva.

