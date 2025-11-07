Hallaron a la anciana que era buscada en San Juan

Este viernes, la Policía de San Juan informó que fue encontrada sana y salva Luisa Ávalos, la mujer de 79 años que era intensamente buscada desde el jueves 6 de noviembre.

Su desaparición había generado preocupación en su entorno y motivó un amplio pedido de colaboración para dar con su paradero. Ante la alerta, se activó el protocolo “San Juan Te Busca”, utilizado por la provincia para casos de desaparición.

image Finalmente, este viernes por la mañana las fuerzas informaron que, menos de 24 horas de la data de la desaparición, la encontraron sana y salva.

Compartí esta nota en redes sociales:









Temas San Juan